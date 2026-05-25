Hétfő délután Budapesten, a kelenföldi állomáson lángra kapott egy 1999-es gyártású, 490 010-es pályaszámú Alstom Astride villamos mozdony. Bár a tüzet sikerült időben megfékezni, a kárelhárítás késő estig is eltarthat.

Az utasoknak hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalak esetében – közölte a Mávinform.

A helyzetre való tekintettel a MÁV-csoport pótlóbuszokat is indított. Ezen autóbuszok közlekedése a pécsi fővonalon – budafoki megállóval – Háros és Kelenföld között, míg a székesfehérvári vonalon Kelenföld (Etele tér) és Tárnok között köztes megállás nélkül történik.

Az állomást érintő viszonylatokkal kapcsolatban pedig részletes leírást közöltek, így aki a székesfehérvári, pécsi, vagy balatoni fővonalon közlekedik, annak mindenképpen érdemes tájékozódnia a Mávinform honlapján.

Arra kértem a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére, és az utasok folyamatos tájékoztatására. Jeleztem a MÁV vezérigazgatójának (Hegyi Zsoltnak – a szerk) , hogy a minisztérium elvárása a nyilvánosság teljes körű és folyamatos tájékoztatása, ezért arra kértem, hogy a MÁVinform oldalán a korábbi, Lázár János idején egy éve bekorlátozott korábbi gyakorlathoz térjenek vissza, és folyamatosan adjanak pontos státuszt a vasúti közlekedésről” – írta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter saját Facebook-oldalán az esettel kapcsolatban.

A mozdonytűzben szerencsére nem történt személyi sérülés, a keletkezett kár mértéke viszont egyelőre még nem ismert.