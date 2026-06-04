Egy svéd autós éveken át szisztematikusan kitakarta az arcát, amikor elhaladt a traffipaxok előtt: hol a felemelt kezével, hol a napellenzővel, máskor pedig egy papírlappal vagy a parkolókártyájával trükközött. A svéd Hallandsposten napilap beszámolója szerint a sofőrhöz köthető gyorshajtások száma négy év alatt egészen elképesztő, 89 esetre rúgott.
Tavaly május 18-án aztán felgyorsultak az események: mindössze 22 perc leforgása alatt három kamera is lencsevégre kapta őt és teherautóját. A lap szerint az egyik esetben a megengedett 80 km/óra helyett 102 km/órával száguldott.
“Mindannyiunknak van nyaka”
Mivel egyetlen fotón sem látszott a sofőr teljes arca, a központi traffipax-kiértékelő részleg kénytelen volt bevonni a halmstadi közlekedési rendőrséget is a nyomozásba. Bár a teherautók hivatalosan a gyanúsított férfi cégének tulajdonában voltak, ez a tény önmagában nem állta volna meg a helyét a bíróságon. A nyomozókat végül a férfiról egy piaci verekedés kapcsán megjelent újságcikkek fotói, valamint a saját útlevélképe vezették a helyes nyomra.
A nyakán, a száján és az orrhegyén lévő jellegzetes részletek is segítettek a személyazonosság megállapításában. A férfi a kihallgatás során mindvégig tagadta a vádakat, és meglehetősen sajátos érveléssel állt elő: “Mindannyiunknak van nyaka” – mondta. A védekezése azonban ott omlott össze, hogy pontosan egy olyan mobiltelefon volt nála, mint amilyen az egyik traffipaxfotón is egyértelműen kivehető volt.
Åkte fast efter 89 fortkörningar— Hallandsposten (@Hallandsposten) May 20, 2026
Dolde sitt ansikte varje gång han passerade en fartkamera. https://t.co/dla6k2IGCe
Több százezres bírság
Végül a bőséges termésből “csak” tizenegy rendbeli gyorshajtás és egy vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt emeltek vádat ellene. Az ügyészség lemondott a többi eset vádiratba foglalásáról, tisztán pragmatikus okokból: a további vádpontok érdemben már nem súlyosbították volna a büntetést.
A halmstadi bíróság nem látott más életszerű és hihető magyarázatot, így bűnösnek találta a férfit, és 10 000 svéd korona ( átszámítva mintegy 360 ezer forint) pénzbírságot szabott ki. A java azonban csak ezután jön: a megrögzött gyorshajtó egy külön közigazgatási eljárás keretében jó eséllyel a jogosítványától is hosszú időre elbúcsúzhat.
Sebességhatárok Svédországban
Aki autóval indul Svédországba, annak érdemes fokozottan figyelnie a táblákat, ugyanis az északi országban a sebességhatárokat részben helyileg határozzák meg, így azok az adott útszakasztól függően jelentősen eltérhetnek. Az ADAC német autóklub gyűjtése alapján a leggyakoribb limitek az alábbiak:
- Lakott területen: többnyire 50 km/óra
- Lakott területen kívül: többnyire 80 km/óra
- Autópályán: többnyire 100 km/óra
Az út típusától és a helyi adottságoktól függően más korlátozások is érvényben lehetnek. Lakott területen belül nem ritka a 30-tól 70 km/óráig terjedő skála, míg a kiváló minőségű autópályákon akár 120 km/órával is lehet haladni, ha a tábla engedi.
Svédországban a magyarországi zéró toleranciához képest megengedőbb, de európai viszonylatban kifejezetten szigorú, 0,2 ezrelékes véralkoholszint-határérték van érvényben. Emellett a svéd utakon – különösen hajnalban és szürkületkor – érdemes fokozottan óvatosnak lenni a fokozott vadveszély (jávorszarvasok, rénszarvasok) miatt.