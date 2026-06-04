Egy svéd autós éveken át szisztematikusan kitakarta az arcát, amikor elhaladt a traffipaxok előtt: hol a felemelt kezével, hol a napellenzővel, máskor pedig egy papírlappal vagy a parkolókártyájával trükközött. A svéd Hallandsposten napilap beszámolója szerint a sofőrhöz köthető gyorshajtások száma négy év alatt egészen elképesztő, 89 esetre rúgott.

Tavaly május 18-án aztán felgyorsultak az események: mindössze 22 perc leforgása alatt három kamera is lencsevégre kapta őt és teherautóját. A lap szerint az egyik esetben a megengedett 80 km/óra helyett 102 km/órával száguldott.

“Mindannyiunknak van nyaka”

Mivel egyetlen fotón sem látszott a sofőr teljes arca, a központi traffipax-kiértékelő részleg kénytelen volt bevonni a halmstadi közlekedési rendőrséget is a nyomozásba. Bár a teherautók hivatalosan a gyanúsított férfi cégének tulajdonában voltak, ez a tény önmagában nem állta volna meg a helyét a bíróságon. A nyomozókat végül a férfiról egy piaci verekedés kapcsán megjelent újságcikkek fotói, valamint a saját útlevélképe vezették a helyes nyomra.

A nyakán, a száján és az orrhegyén lévő jellegzetes részletek is segítettek a személyazonosság megállapításában. A férfi a kihallgatás során mindvégig tagadta a vádakat, és meglehetősen sajátos érveléssel állt elő: “Mindannyiunknak van nyaka” – mondta. A védekezése azonban ott omlott össze, hogy pontosan egy olyan mobiltelefon volt nála, mint amilyen az egyik traffipaxfotón is egyértelműen kivehető volt.

Åkte fast efter 89 fortkörningar



Dolde sitt ansikte varje gång han passerade en fartkamera. https://t.co/dla6k2IGCe — Hallandsposten (@Hallandsposten) May 20, 2026

Több százezres bírság

Végül a bőséges termésből “csak” tizenegy rendbeli gyorshajtás és egy vezetés közbeni mobiltelefon-használat miatt emeltek vádat ellene. Az ügyészség lemondott a többi eset vádiratba foglalásáról, tisztán pragmatikus okokból: a további vádpontok érdemben már nem súlyosbították volna a büntetést.

A halmstadi bíróság nem látott más életszerű és hihető magyarázatot, így bűnösnek találta a férfit, és 10 000 svéd korona ( átszámítva mintegy 360 ezer forint) pénzbírságot szabott ki. A java azonban csak ezután jön: a megrögzött gyorshajtó egy külön közigazgatási eljárás keretében jó eséllyel a jogosítványától is hosszú időre elbúcsúzhat.

Sebességhatárok Svédországban

Aki autóval indul Svédországba, annak érdemes fokozottan figyelnie a táblákat, ugyanis az északi országban a sebességhatárokat részben helyileg határozzák meg, így azok az adott útszakasztól függően jelentősen eltérhetnek. Az ADAC német autóklub gyűjtése alapján a leggyakoribb limitek az alábbiak:

Lakott területen: többnyire 50 km/óra

Lakott területen kívül: többnyire 80 km/óra

Autópályán: többnyire 100 km/óra

Az út típusától és a helyi adottságoktól függően más korlátozások is érvényben lehetnek. Lakott területen belül nem ritka a 30-tól 70 km/óráig terjedő skála, míg a kiváló minőségű autópályákon akár 120 km/órával is lehet haladni, ha a tábla engedi.

Svédországban a magyarországi zéró toleranciához képest megengedőbb, de európai viszonylatban kifejezetten szigorú, 0,2 ezrelékes véralkoholszint-határérték van érvényben. Emellett a svéd utakon – különösen hajnalban és szürkületkor – érdemes fokozottan óvatosnak lenni a fokozott vadveszély (jávorszarvasok, rénszarvasok) miatt.