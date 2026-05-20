Ahogy a vezessen is megírtuk, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere, Gajdos László kedden a Facebook-bejegyzésben azt állította, hogy a BYD Szegeden épülő gyárának építésénél a kínai autógyártó súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

Az MTI megkeresésére az álábbiak szerint reagált a vádakra a BYD:

“A BYD kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A szegedi gyár építése alatt a BYD Magyarország folyamatosan, aktívan együttműködött az illetékes hatóságokkal az előre meghatározott eljárásoknak megfelelően.”

A BYD Magyarországnak nem áll módjában kommentálni folyamatban lévő vizsgálatokat – tették hozzá.

A BYD ismételten megerősíti, hogy minden esetben kész együttműködni a magyar hatóságokkal a szegedi gyárépítési projekt bármely vonatkozásában. “Figyelemmel kísértük Gajdos László miniszter nyilatkozatát, és felvettük a kapcsolatot, illetve konstruktív egyeztetéseket kezdeményeztünk az Élő Környezet Minisztériumával” – fogalmaztak az MTI kérdésére küldött válaszukban.