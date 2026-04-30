Május 1-jétől 20 szóló és 15 csuklós busz érkezik, az 53-as, 110-es, 112-es, 133E, 139-es, 153-as, 154-es vonalakon és a 212-es vonalcsaládon lehet majd utazni az új járművekkel.

A most forgalomba álló elektromos buszok a következő években zajló járműfejlesztési program részét képezik: a BKK megrendelésére 2025-től 2027-ig összesen több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba.

Az elektromosbusz-flotta első járművei már 2025 decemberében megjelentek a fővárosban. Ekkor álltak forgalomba az első szóló elektromos autóbuszok, amelyek azóta is megbízhatóan közlekednek a 105-ös és a 210-es vonalakon.

Az új járművek alacsony padlósak, klimatizáltak, korszerű biztonsági rendszerekkel felszereltek, illetve USB-töltőpontokat is kínálnak. Érdemes tudni róluk, hogy Magyarországon, a BYD komáromi üzemében készülnek. A hely – amelyet 2019-ben a Vezess meglátogathatott, hogy bepillantást nyerjen az elektromos buszok összeszerelésébe – korábban a Nokiáé volt, majd a BYD megvásárolta, és 2017-ben megkezdte az elektromos buszok, valamint buszalvázak összeszerelését.