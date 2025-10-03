2027-ig összesen 70 vadonatúj, teljesen elektromos – 50 szóló és 20 csuklós, az ArrivaBus Kft. által vásárolt busz – áll majd forgalomba Budapesten. Utóbbiból négy példány a szeptemberben érkezett 30 darab szóló autóbuszhoz hasonlóan már megérkezett a fővárosba, és várja a forgalomba állást megelőző előkészítést.

A BYD buszai alacsony padlósak, klimatizáltak, modern asszisztens rendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért.

Az érkező csuklós járműveknek köszönhetően Budapesten lesz az ország legnagyobb elektromos csuklós buszflottája. A járművek elsősorban a főváros belső területeit átszelő és közép-budai vonalakon közlekednek majd.

A forgalomba állás előtt még számos előkészítési munkát végeznek a buszokon: hatósági vizsgálatnak vetik őket alá, valamint specifikus rendszerekkel (FUTÁR, jegykezelő, kamera, utasszámláló) is felszerelik az új buszokat. Az elektromos járművek töltésére szolgáló rendszer kiépítése már folyamatban van, elkészülése után szintén az új buszokkal tesztelik őket.

Olyan töltési rendszerről van szó, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni. Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismernie, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők. A járművezetők külön képzést kapnak arról, hogyan vezessenek gazdaságosan, fékezéskor az energia-visszatáplálást a lehető legjobban kihasználva.

Az elektromos buszok mellett nemrég 25 alacsony padlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott új dízel autóbusz is megjelent Budapesten, és a jövőben pedig még összesen további mintegy 170 ilyen jármű érkezik, több ütemben.

Az új dízel és elektromos autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű Euro 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Az új járműveknek köszönhetően évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe – írta a BKK.