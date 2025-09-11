2027-ig összesen 70 új – 50 szóló és 20 elektromos csuklós – teljesen elektromos meghajtású busz áll forgalomba a fővárosban – írta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az elektromos buszok közül egy BYD tesztpéldányt már szeptember 20–21. között meg lehet nézni az Európai Mobilitási Hét keretein belül megrendezett Autómentes Hétvégén a Kálvin téren.

Az elektromos buszoknak a BKK és szolgáltatópartnere, az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján 2026 tavaszától kell szolgálatot teljesíteniük, azonban lehetséges, hogy korábban, akár már idén találkozhatunk velük az utakon.

A forgalomba állás előtt még számos előkészítési munkát végeznek a járműveken: hatósági vizsgálatnak vetik őket alá, valamint specifikus rendszerekkel (FUTÁR, jegykezelő, kamera, utasszámláló) is felszerelik az új buszokat. Az elektromos járművek töltésére szolgáló rendszer kiépítése már folyamatban van, elkészülése után szintén az új buszokkal tesztelik őket.

Olyan töltési rendszerről van szó, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni. Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismernie, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők. A járművezetők külön képzést kapnak arról, hogyan vezessenek gazdaságosan, fékezéskor az energia-visszatáplálást a lehető legjobban kihasználva.

Az új elektromos buszok 100 százalékban alacsony padlós járművek, telepített kamerarendszerrel és infraérzékelős automata ajtóvezérléssel működnek, továbbá olyan asszisztensrendszerekkel felszereltek, mint holttérfigyelő, gyalogos-, kerékpáros- és tolatásérzékelők, vagy a vezetői fáradtságfigyelő.

Továbbá a nemrég a fővárosba érkezett új dízelbuszokhoz hasonlóan az új elektromos járműveken is nagyszámú USB-töltőpont található, így útközben is könnyen lehet telefont vagy okoseszközt tölteni.

A Vezess korábbi cikkében már megírtuk, hogy elsősorban a belső területeket átszelő, valamint közép-budai vonalakon közlekednek majd az új elektromos buszok: