Kedden, 87 éves korában elhunyt a legendás tuning mester, Sven Erik Bergendahl, akit a szakmában csak “Svempaként” emlegettek. A hírt a Traton Csoport és a Scania első embere, Christian Levin is megerősítette.

A griffes márka és a svéd tuning szaki munkássága szorosan össze fonódott az elmúlt évtizedekben. A különleges, tuningolt Scaniák története több mint 50 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Sven-Erik “Svempa” Bergendahl megalapította saját cégét. Azóta közel ezer különleges teherautóval és nyertes vontatóval rukkoltak elő. Ezek között bőven akadtak egyedi építésű változatok is, olyanok mint például a kétüléses kabrió nyerges, az R 999 Red Pearl (“Piros Gyöngy”), vagy a Scania Chimera versenykamion.

Ez a két modell egyébként Svempa legismertebb változatai közé tartoznak. Olyan járművek, amelyek minden részletükben magukban hordozzák a Svempa-életérzést. Természetesen ezeket a gépeket nemcsak a szépségük, vagy egyediségük miatt lehet szeretni. Az R999 Read Pearl-ben ugyanis ezer lóerős (!), V8-as, ikerturbós, 16 literes dízelmotor dolgozik, amellyel mindössze 5 másodperc alatt eléri a 100 km/órás tempót. A Chimera sem nevezhető lomhának az ugyancsak nyolchengeres, de már 2190 lóerős dízelmotorjával, amelynek köszönhetően szintén néhány másodperc alatt fel tud gyorsulni az előbb említett sebességre, vagyis abszolút egy lapon emlegethető az R 999-essel. 9 fotó

Sokak szerint a mester olyan volt, mint egy rocksztár, aki élete végéig töretlen lelkesedéssel csinálta azt, amihez értett és, ami a szenvedélye volt. Még jóval a nyugdíj után is. A rajongók, barátok, egykori kollégák, ismerősök nem győzték őt időről-időrel meglepni valamivel. Amikor például 2019-ben Svempa betöltötte a 80. életévét, akkor egy kis gumifüstöléssel tisztelegtek a “nagy öreg” előtt az R 999-es és a Chimera társaságában.

2021-ben a Scania megvásárolta a Svempa tuningműhelyt és az azóta eltelt időszakban évről-évre előállt valamilyen limitált szériás sorozattal. A teljesség igénye nélkül fontos megemlíteni a Frost Edition-t és a Fire Edition-t, amelyet a Vezessnek is volt lehetősége bemutatni a magyar olvasóknak. A legutolsó Svempa vonatkozású kiadás a Japánnak készített 15 darabos széria volt, amelyről nemrég számoltunk be.

Svempa energiája és lelkesedése mindig inspiráló hatással volt rám és az évek során minden találkozásunkat nagyra értékeltem. Az utóbbi időben különösen nagy örömet jelentett számomra, hogy beugrott a Scania központba egy kis beszélgetésre, hogy megosszuk egymással az ötleteinket, továbbá, hogy megbeszéljük, mi várhat ránk a jövőben. Svempa igazi ikon volt, és az elkövetkező években is továbbra is tisztelettel adózunk majd előtte és az öröksége előtt. Most viszont szeretném kifejezni őszinte részvétemet a családjának, barátainak és az egész Svempas AB csapatának” – mondta Christian Levin a mester kapcsán.

Svempa vitathatatlan érdeme, hogy nemcsak hozzájárult a Scania teherautók népszerűségének növeléséhez, hanem kiemelte a nyerges vontatókat a szürke, hétköznapi tehergépjárművek világából. Megmutatta, hogy ezekben a járművekben is ott rejlik a szenvedély, a kreativitás, és az egyediség. És hogy egy igáslóból is valódi, semmihez sem fogható, magával ragadó vezetési élmény hozható ki. Bízunk benne, hogy a mester odafent is a szenvedélyének fog élni!