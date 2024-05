A Svempa által megálmodott, Frostfire Edition által ihletett limitált szériás vontatókat dob piacra a svéd teherautó gyártó – adta hírül a holland Bigtruck.n A Fire Edition a korábbi, 2022-es változattal van párban. Fontos különbség, hogy amíg a korábbi kiadás a hűvös, hideg árnyalatokat részesítette előnyben, addig az újdonság a melegebb színeket kedvelőket célozza meg.

A kiindulási alap ezúttal is a gyártó kínálatában található legizmosabb jószág, a 770S, amelyben egy hamisíthatatlan V8-as erőforrás dolgozik. A kabin narancssárga metálfényezést kapott, de az oldalszoknyák, a kerékjárati ívek és a lökhárító is ebben a színben pompázik. Ahogyan a Frostfire, úgy a Fire Edition oldalát is griffmadár díszíti.

Az oroszlán testtel, de sas fejformával és szárnyakkal rendelkező lény 1984-ben jelent meg a Scania logójában. Megalkotója az a Carl Fredrik Reuterswärd volt, akinek egyik leghíresebb alkotásai közé tartozik a New York-i ENSZ-székház előtt álló, összecsomózott csövű pisztoly szobor.

Az újdonságot kevésbé látványos, de annál egyedibb vizuális elemek varázsolják különlegessé. Az oldalajtókon például látható a limitált szériára vonatkozó számozás is. Ebből nemcsak az derül ki, hogy hányadik legyártott példányról van szó, hanem az is, hogy összesen csak 50 darabot bocsájtanak ki belőle.

A belső teret a szénfekete, narancssárga és világosszürke színek teszik egyedivé. Az üléseken hosszan elidőzhet az ember szembe, olyannyira nagy aprólékossággal készítették el őket. Az ülőalkalmatosságokat fekete bőrborítással látták el, a különféle részeket pedig narancssárga cérnával varrták össze. A Fire Edition felirat mellett a Scania márkanév is megjelenik rajtuk. Fejtámlájukról pedig nem hiányozhat a jó öreg V8-as logó. Természetesen az ágy is megkapta a méhsejtmintás bőrborítást, a hátfalnál pedig három, stílusos párnát helyeztek el.

Új Scania műhely Magyarországon Új műhelyet nyitott a Scania Hungaria Kft. a Szombathely mellett található Vépen. A 850 négyzetméter alapterületű szerviz a cég hetedik magyarországi telephelye, amely az ország nyugati felében működő üzemeltetőket hivatott kiszolgálni. A telephely teherautók javítására és karbantartását szolgálja és a dízel hajtásúak mellett az elektromos hajtásrendszerrel rendelkező változatok kiszolgálására is alkalmas. A járművezetők számára kényelmes pihenőhelyet, a szerviztechnikusok számára pedig modern munkakörnyezetet is biztosít. Felépítését a Galambos Trans Kft-vel közösen hajtotta végre a Scania.

A Scania által megvásárolt és szakmai körökben nagy tiszteletnek örvendő tuning cég, a „Svempas” felirat is visszaköszön azért az utastérből. A szemfülesek utasok és a sofőrök az ajtó betéteken szúrhatják ki az erre való utalásokat. Végül, de nem utolsósorban fontos említést tenni arról, hogy ez a vontató már a Scania legújabb digitális műszerfalával készül. A színek és árnyalatok mellett tehát ez is megkülönbözteti a korábban említett Frost Fire Edition kiadástól.