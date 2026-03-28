Bár a sorozatgyártású nyerges vontatók bizonyos mértékig az igényekhez igazíthatók, ez többnyire a belső burkolatok és a karosszéria színének megválasztására korlátozódik. A különféle kiegészítők – napellenzők, külső kürtök, fénycsíkok – tovább fokozhatják az egyediséget, de a gyári kereteket ritkán lépik át.

Egy limitált szériás modell azonban egészen más dimenziót képvisel, különösen akkor, ha olyan nagy múltú tuning műhely kapja a feladatot, mint a Svempa. Az istállót Sven‑Erik „Svempa” Bergendahl alapította, akinek nevéhez olyan ikonikus alkotások fűződnek, mint a Scania Red Pearl kabrió vontató vagy a 2190 lóerős Scania Chimera. Bár a több mint nyolcvanéves szakember 2021-ben átadta műhelyét a Scaniának, továbbra is aktív, és részt vesz az új koncepciók megalkotásában.

Ennek a folytonosságnak az eredménye a legújabb Svempa‑kiadás, a 460R is, amely ezúttal a japán fuvarozók szívét célozza meg. A modell a korábbi Frost és Fire Edition vonalát követi: a fülkén a griffmadár tollazatát idéző minta jelenik meg, amely sárgás árnyalatokban izzik a sötétkék karosszérián. A limitált széria vizuális koncepciója erre a kontrasztra épül: az aranysárgára fényezett keréktárcsák és a hűtőmaszk ugyanezt a tónust viszik tovább, így a Scania totemállata szinte életre kel a fülkén.

A beltér – amelyből egyelőre kevés képett mutatott meg a svéd gyártó – sem nevezhető unalmasnak. A fekete, méhsejt mintázatú üléskárpitokat aranysárga varrással díszítették, de a műszerfal egyes borításait is szolid sárga betétek dobják fel. Az utastér tehát kifejezetten egyedi és karakteres megjelenést kapott, és mindent összevetve jelentősen eltér a hétköznapi Scania vontatók belterétől.

Hányan tehetnek szert a legújabb Svempa tuningra? Nos, a jelek szerint mindössze 15-en. Ennyi darab készül ugyanis a japán sorozatból, így aztán nem csoda, ha a Scania nem verte nagy dobra a dolgot. Könnyen lehet, hogy már el is fogyott Japánban ez a széria. Mindenesetre annyi bizonyos, újdonsággal gazdagodott a Svempa univerzum. Ha pedig szerencsénk van, akkor az egyik boldog japán tulaj eljön majd ilyennel Európába, valamelyik nemzetközi kamionfesztiválra, hogy egy kicsit mindenki legeltethesse rajta a szemét, aki odavan a griffmadaras gyártó dögös vontatóiért.