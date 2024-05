Nemrég állt forgalomba az a Scania 770S, amely után garantáltan megfordulnak az emberek. Az újdonság azért számít különlegességnek, mert a világ egyik legismertebb, kamiontuninggal foglalkozó szakembere, Sven-Erik „Svempa” Bergendahl szakmai javaslatai alapján állították össze. Őt kamionos körökben aligha kell bemutatni, egyik legismertebb alkotása az R999-es kabrió nyerges, amely komoly mércét állított fel a maga idejében, de a V8-as motorral szerelt Chimera versenykamion is az ő nevéhez fűződik.

Az újdonság magyar rendszámot kapott, mivel a Kő-Kavics-Trans Kft. vásárolta meg. A Frostfire által inspirált Frost Edition a szériagyártású vontatókra épül, de néhány igazán egyedi részlet teszi látványossá és nem mindennapossá.

A látványos és egyedi jellemzők közé tartozik, hogy mindkét oldalán egy griffmadárra hasonlító motívum látható. A hűtőmaszk lamelláit krómhatású bevonattal látták el, a keréktárcsák pedig antracitfekete árnyalatban tündökölnek. A kerékagyakon olyan borításokat alkalmaztak, amelyekről egy griffmadár köszön vissza. Szóval jól láthatók a Scania kabalaállatára vonatkozó utalások. Persze, ez a mitikus lény nemcsak a svéd gyártóra vonatkoztatható, mert a magyar monda és mesevilágban is ismert. Elég csak a Fehérlófiára gondolni. Szóval nem túlzás azt mondani, hogy a magyar szívnek is igen kedves” – árulta el az újdonsággal kapcsolatban Fige László, a Kő-Kavics-Trans Kft. ügyvezető igazgatója.

A limitált szériás 770S utastere sem nélkülözi az egyedi megoldásokat: a kormánykerék, illetve a két utasülés barna-fekete bőrborítást kapott. A kárpitok széleit türkizkék cérnavarrás díszíti. Az ülések fejtámláját V8-logó díszíti, de a Svempa név is feltűnik rajtuk. Természetesen az alsó sofőrágyat is olyan egyedi borítással látták el, mint amilyen az üléseket is díszíti. Az egész gép autentikus és önazonos. Le sem tagadhatná, hogy a híres mester örökségéből építkezik.

Az újdonsággal szigorú határidőkkel járó élőállat-szállítást fognak végezni, mivel Fige László cégének alapvetően ez a profilja. A vállalkozás leginkább Törökországba szokott szállítani, de korábban rengeteget jártak Oroszországba, Kazahsztánba, Üzbegisztánba és Türkmenisztánba is.

Érdekesség, hogy a Svempa Frost Editionből létezik jobbkormányos változat, mivel az ír BM Transport pont egy éve vásárolt ilyen limitált szériás vontatót.