Durván 500 ezer forintnak megfelelő cseh koronáért kínálják eladásra ezt a Need for Speed-szökevény VW Golfot. Sajnos a tulajdonos fejében nem létezik az a fogalom, hogy a kevesebb néha több.

Ha hinni lehet a hirdetés szövegének, akkor az autón még novemberig van műszaki és ki lett cserélve néhány dolog: új a turbó, túl van egy friss olajcserén a szükséges szűrőkkel, újak a fényszórók és a ködlámpák is. Mondjuk ezt is megemlíti az eladó, hogy a klíma például ki lett szerelve, de az alkatrészek megvannak a garázsban. Bíztató…

A motorháztetőn két utólagos „szellőző”, középen méretes sárkányos matrica, alul pedig egy versenyautós splitter hirdeti, hogy ez bizony tuning, nem játékszer. De az autó telis-tele van hasonlóan “igényes” megoldásokkal. A küszöbnél már látszik a rozsda, az illesztések és az első lökhárító környéke is kapott már az élettől. Ez az a pont, ahol a tuning és a “használtautó-realizmus” találkozik.

De ami felrakja a tortára a cseresznyét, az az üléshuzat. Kérdések hada cikázik miatta a fejünkben: például az, hogy nyáron mennyire lehet komfortos erre ráizzadni a klíma nélküli utastrérben?

Ha szeretnéd megtudni, milyen egy normális állapotban lévő, használt ötös Golf, korábbi videónkból kiderül:

Nem volt még elé? Itt egy másik gyöngyszem: