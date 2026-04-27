Ez az eladó Renault Scénic II nem finomkodik, nem akar mindenkinek tetszeni, inkább odacsap egyet a retinának, aztán a vevőre van bízva, hogy menekül vagy előveszi a pénztárcát.

A hirdetés alapján egy 1,6-os, 16 szelepes benzines példányról van szó, amit a tulaj nem hagyott érintetlenül. Új 17 colos felnik és friss gumik kerültek rá, de a lista itt nem áll meg: új katalizátor, új motortartó bakok, olaj- és szűrőcserék, valamint az első futóműnél a toronycsapágyakat is cserélték. A hirdető szerint „semmi teendő nincs vele”, tehát műszakilag inkább rendben lévő, mint elhanyagolt darabról beszélünk.

Ami viszont igazán elviszi a sztorit, az a külső.

Vad fóliázás, piros-fekete grafika, sportos kiegészítők, légbeömlő-szerű elem a tetőn, elöl vonószem és néhány plusz lámpa, hátul pedig olyan kipufogómegoldás, amitől egy tuningtalálkozón is felszisszennének.

A második generációs Renault Scénic 2003-ban jelent meg, és az egyik legnépszerűbb kompakt egyterű volt Európában. Praktikus, tágas, variálható belsővel, rengeteg tárolóval és családbarát megoldással hódított. Nem a vezetési élményről szólt, hanem arról, hogy kényelmesen elfér benne minden és mindenki. Pont ezért különösen bizarr látni, amikor egy ilyen alapvetően nyugodt, családi autóból valaki ennyire harsány gépet farag.

Ez a konkrét példány tehát valahol félúton van egy hétköznapi egyterű és egy show-car között. Lehet rajta nevetni, lehet rajta szörnyülködni – de az biztos, hogy észrevétlenül nem fogsz elsétálni mellette.

A kérdés már csak az: te melyik táborba tartozol? Az ára 1800 euró (650 ezer forint).