Minél több alkatrészből épül fel valami, annál kisebb az esélye annak, hogy minden hibátlanul működjön benne. Ez igaz a gépjárművekre is, és amikor előjön egy hiba, és biztonsági, megbízhatósági vagy környezetvédelmi szempontból indokolt a javítása, az autógyártók és/vagy beszállítóik azt saját költségükön orvosolják: erre szolgálnak a visszahívási kampányok.

Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívások 2026. 23. hét

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Takata légzsákhiba-visszahívások

A japán vállalat által gyártott légzsákok hajtóanyaga környezeti hatások eredményeként nem rendeltetésszerűen nyitja ki a légzsákokat, amelyek ezért vagy túl lassan, vagy túl gyorsan lépnek működésbe. Előbbi esetben elégtelen védelmet nyújtanak, utóbbiban fennáll a veszélye annak, hogy a légzsákház szilánkjait nagy sebességgel az utastérbe repíti a rendszer. Mindkét eshetőség súlyos sérüléseket vonhat maga után.

A világ legnagyobb visszahívás-sorozatában hétről hétre több típus érintett, alább találod a legújabbakat.