A Vezess korábban több cikkben is beszámolt arról a társadalmi egyeztetésről, amelyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium indított öt közlekedési kérdésben. A kérdőív alapján a kormány komoly szigorításokat tervez a gyorshajtásokkal és a közúti versenyzésekkel kapcsolatban, a kérdések alapján a visszaesők autóinak elkobzása is a lehetőségek között van.

Egy hétvége alatt több mint százezren töltötték ki a kérdőívet, azóta már a 160 ezret is átlépte a válaszadók száma. Ez a minisztérium szerint azt jelzi, hogy az emberek fontosnak tartják a témát, el akarják mondani a véleményüket róla.

Léránt Krisztián alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője a Telexnek adott interjújában azt mondta, ő is időszerű megoldásnak tartaná, hogy aki lakott területen nem néhány százalékkal, hanem jelentősen átlépi a sebességhatárt, attól vegyék el a járművét, a visszaesőkét pedig árverezzék el, ahogy ezt megtették már több száz esetben Ausztriában.

A szomszédos országban 2024 márciusa óta veheti el a rendőrség az extrém gyorshajtók járműveit. Erre a szankcióra akkor van lehetőség, ha lakott területen legalább 80, azon kívül pedig 90 km/órával átlépik a sebességhatárt. A visszaesőktől lakott területen kívül 70 km/órás, lakott területen pedig 60 km/órás sebességtúllépés után is elkobozzák a járműveiket, az elárverezésről pedig egyedi elbírálással döntenek.

A budapesti helyzet súlyosságát jelzi, hogy a BRFK közlekedésrendészeti vezetője szerint a járművek akár öt százalékát érintené ez a végső esetben alkalmazható jogi lehetőség, ha nálunk is bevezetnék. Ugyanakkor ez óvatos becslés, és így is több száz járművet érintene Budapesten az újfajta szankció.

A kérdőívet itt lehet kitölteni, e-mailt pedig saját megfogalmazású javaslatokkal a kozlekedesbiztonsag@kbm.gov.hu címre lehet írni a minisztériumnak. A kitöltés határideje szeptember 9.