A motoros rendőrökkel és drónnal is megerősített egységek kiemelt figyelmet fordítottak a sétálóövezetben érvényes szabályok betartására, a tiltott helyen történő közlekedésre és a másokat veszélyeztető közlekedési magatartásra.

A rendőrök 12 elektromos rollerrel közlekedőt igazoltattak. Ittas nem volt köztük, de elfogtak egy 24 éves férfit, akit pénzbírság meg nem fizetése miatt körözött a hatóság.

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A közterület-felügyelők öt esetben szabtak ki helyszíni bírságot, három esetben figyelmeztettek, és egy személlyel szemben feljelentést tettek.

Az akció célja a rendőrség szerint nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a gyalogosok, valamint a közlekedők biztonságának növelése volt.

A kormány közben arra törekszik, hogy még az új KRESZ teljes körű bevezetése előtt egyértelműbb és szigorúbb előírások szülessenek a rollerek közlekedésére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a készülő javaslatok kidolgozásánál külföldi példákat, valamint különböző szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak.

Az elektromos rollerek szabályozásának felgyorsítását az indokolja, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt a rolleres balesetek száma. A kormány szerint ezért nem célszerű megvárni a KRESZ teljes reformját, hanem külön intézkedésekre lehet szükség.

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Vezess korábban részletesen írt arról, hogyan tervezik szabályozni a rollereket. Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

  • csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;
  • kerékpáros fejvédő használata kötelező;
  • járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;
  • utas nem szállítható;
  • vontatmányt csatlakoztatni tilos;
  • kerékpáros övezet vagy lakó-pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;
  • szeszesital-fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint:

  • csak 14 év feletti személy vezetheti;
  • vezetői engedély szükséges;
  • motoros bukósisak viselése kötelező;
  • max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet;
  • utas nem szállítható;
  • vontatmányt csatlakoztatni tilos;
  • kerékpáros övezet vagy lakó-pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;
  • szeszesital-fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

A rendőrség előre szólt, hogy ellenőrizni fogják a rollereseket:

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