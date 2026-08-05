A motoros rendőrökkel és drónnal is megerősített egységek kiemelt figyelmet fordítottak a sétálóövezetben érvényes szabályok betartására, a tiltott helyen történő közlekedésre és a másokat veszélyeztető közlekedési magatartásra.

A rendőrök 12 elektromos rollerrel közlekedőt igazoltattak. Ittas nem volt köztük, de elfogtak egy 24 éves férfit, akit pénzbírság meg nem fizetése miatt körözött a hatóság.

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A közterület-felügyelők öt esetben szabtak ki helyszíni bírságot, három esetben figyelmeztettek, és egy személlyel szemben feljelentést tettek.

Az akció célja a rendőrség szerint nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a gyalogosok, valamint a közlekedők biztonságának növelése volt.

A kormány közben arra törekszik, hogy még az új KRESZ teljes körű bevezetése előtt egyértelműbb és szigorúbb előírások szülessenek a rollerek közlekedésére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a készülő javaslatok kidolgozásánál külföldi példákat, valamint különböző szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak.

Az elektromos rollerek szabályozásának felgyorsítását az indokolja, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt a rolleres balesetek száma. A kormány szerint ezért nem célszerű megvárni a KRESZ teljes reformját, hanem külön intézkedésekre lehet szükség.

A Vezess korábban részletesen írt arról, hogyan tervezik szabályozni a rollereket. Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;

kerékpáros fejvédő használata kötelező;

járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet vagy lakó-pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;

szeszesital-fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint:

csak 14 év feletti személy vezetheti;

vezetői engedély szükséges;

motoros bukósisak viselése kötelező;

max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet vagy lakó-pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;

szeszesital-fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

A rendőrség előre szólt, hogy ellenőrizni fogják a rollereseket: