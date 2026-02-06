Pénteken mikromobilitási eszközökkel foglalkozó szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása – olvasható a Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

Az új KRESZ pótolja a hatályban lévő jogszabály hiányosságait, ennek egyik legfontosabb területe elektro- és mikromobilitási eszközök szabályozása. Ennek középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése áll, a használatukat ezért életkori szabályokhoz és kerékpáros fejvédő, vagy bukósisak használatához köti a tervezet.

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, az új KRESZ rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriába rendezi: kis- és nagyteljesítményű eszközökre.

Az elektromos rollereseket védtelen közlekedők közé sorolja a tervezet, védi a többi közlekedőtől, például a kötelező biztonságos oldaltávolságot kiterjeszti rájuk.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a biztonsági szempontú megközelítés azért is szükséges, mert az elektromobilitási eszközzel elszenvedett balesetek száma az elmúlt években drasztikusan nőtt. A jogalkotó ezért is igyekszik a biztonságosabb tér felé terelni a rollereseket: a kis teljesítményű motoros rollerek a járdán is közlekedhetnének, de mindenkor a gyalogosok sebességéhez igazodóan, maximum 10 km/óra sebességgel Ebben az önkormányzatok korlátozási lehetőséggel élhetnek.

A résztvevők az életkori szabályok emelésére és a nagy teljesítményű motoros rollerek további korlátozására tettek javaslatot.

Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;

kerékpáros fejvédő használata kötelező;

járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Az ilyen járművet vezető személy szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol nem lehet.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha hajtó motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni.

Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint:

csak 14 év feletti személy vezetheti;

vezetői engedély szükséges;

motoros bukósisak viselése kötelező;

max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg.

Csütörtökön az Országos Balesetmegelőzési Bizottság eseményén az elektromos roller orvosi és rendőri aspektusairól is szó esett. Tudtátok, hogy a közúti balesetek 5%-a már elektromos rollerrel történik?! És azt, hogy közel 400 beavatkozás történt (18 éves kor alatt) a tavalyi évben elektromos rollerrel összefüggő balesetek miatt? Ezek elképesztő számok!