A közlekedési miniszter nyilvánosságra hozta az új KRESZ tervezetét néhány napja, amiről elsők között számolt be részletesen a Vezess.

A KRESZ változása érinti a KRESZ-táblákat is, szóval ez is szerepel a dokumentumban, mi pedig kiválogattunk belőle néhány újdonságot, amivel eddig nem találkozhattunk az utak mentén.

A tervezetben található érdekesebb táblákat galériába szedtük, a képek alatt pedig olvashatjátok jelentésüket:

Tanulni kell majd az új jelzéseket, ha a törvényhozók elfogadják az új tervezetet. Ahogy minden KRESZ-módosításnál, itt is időbe telik, mire a közlekedők rutinszerűen felismerik és értelmezik az új táblákat. Az első időszakban ezért különösen fontos lesz a tájékoztatás és a fokozott figyelem.

