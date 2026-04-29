Az Audi RS6 Avant modellváltás előtt áll, a Vezess is tesztelte 630 lóerős V8-as motorral szerelve az autót. A jövőben a modell konnektoros hibridként él tovább, melyet már javában tesztelnek.

Egy ilyen tesztre elvitték a Nürburgringre is az autót. A Nordschleife nem csak a gazdag motorsportos múlt és a legendák miatt volt a teszt állomása: a szintkülönbségekkel és helyenként eltérő minőségű aszfalttal tarkított kör a futóművet is alaposan megdolgoztatja, és természetesen az egyenesek, valamint a kanyarok is próbára tehetik a járművet. A 20,8 kilométeren emellett még számolni lehet az eltérő időjárási körülményekkel is – tényleg komplex kihívást állít az autók elé a helyszín.

Úgy tűnik, mindezzel nem bírt az új RS6 Avant, illetve pilótája. A helyszíni beszámolók szerint nedves-nyálkás körülményeket lehetett tapasztalni, melynek köszönhetően egy álcamatricával felvértezett autó a gumifalnak ment. Szerencsére a pilóták megúszták az esetet, és talán az autónak sem esett komoly bántódása.

A Nürburgringen egyébként nem olcsó egy baleset. Alapesetben, amikor díjfizetés után bárki felmehet a közútnak számító pályára, ütközés esetén a baleseti bejelentőt veszik elő a résztvevők, és intézi a biztosítójuk a továbbiakat. Ha viszont a pálya melletti korlátot is érinti az autó, akkor a biztosítás érvénytelenné válik, és onnan önköltséges a buli. Ráadásul a korlát helyreállítását, – métere 1000 euró (365 ezer Ft) körüli összegbe kerül – műszaki mentést, takarítást, minden egyebet is szemrebbenés nélkül kiszámláznak a sofőrnek. Jelen esetben az Audi csak a gumifalat érintette, így elég lehet azt visszaigazítani a helyére.

