Évekig tartó várakozás után az autók (és hajók) szerelmesei végre megkapták a saját célszerszámukat. A Dyson Car+Boat egyesíti a prémium brit márka ikonikus, semmivel sem összetéveszthető tartályos dizájnját és a brutális erejű ciklonos szívótechnológiát, majd az egészet összepréselte egy hordozható, kézi méretű „fegyverré”. Ez a porszívó pont arra való, hogy a hétvégi krúzolások vagy a hosszabb túrák alatt is tökéletes tisztaságot tartsunk a kocsiban.

A Car+Boat pontosan olyan kíméletlen a kosszal szemben, mint a Dyson otthoni nagygépei, csak éppen egy könnyű, ergonomikus csomagolásban kapjuk meg. Nem kell többé a benzinkutas, bedobálós, rángatós porszívókkal szerencsétlenkedni a gázolajszagban: ezzel a géppel a beltér legeldugottabb, legnyakatekertebb szegleteit is pillanatok alatt ki lehet takarítani. Bár nem ez a legkisebb és legáramvonalasabb autós porszívó a piacon, a fogása kényelmes, és sokkal könnyebbnek érződik, mint amilyennek látszik. Az otthoni prémium életérzés beköltözhet a garázsba is.

Mindannyian tudjuk, hogy a családi utazások hamar átmennek guruló káoszba. Elég pár óra az autópályán, és a hátsó ülés máris úgy néz ki, mintha gránát robbant volna a csipszeszacskóban. Eddig megszoktuk, hogy a káoszkommandó nyomait csak otthon, a garázsban tudjuk eltüntetni – addig meg kénytelenek vagyunk nézni, ahogy a gyerek beletapossa a kárpitba a csokit a kirándulás örök mementójaként. A Car+Boattal viszont nincs többé halogatás: a problémát már a pihenőhelyen, azon melegében orvosolhatjuk.

Kialakításával a porszívó sokkal inkább hasonlít egy sci-fi filmből származó lézerfegyverre, mint egy mezei morzsaporszívóra, ez viszont nem dizájntrükk: a technológia az ipari fűrészüzemek ciklonos elszívórendszeréből származik, csak sokkal kisebb méretben. A mindössze 1,9 kilós szerkezet súlypontja tökéletes, mivel a motor és a telep közvetlenül a ravaszos fogantyú felett ül. Ráadásul a kiemelkedő szívóerő mellé nem jár fülsiketítő hanghatás sem.

A gyári csomagolásban három olyan kiegészítőt találunk, amit kifejezetten az autók (és hajók) szerelmeseinek igényeire szabtak. Van egy rövid, előrecsúsztatható kombi szívóka a kárpitba ragadt szöszök és kutyaszőrök ellen, valamint egy 30 centis, ultravékony réstisztító, ami becsúszik az ülések és a középkonzol közötti Bermuda-háromszögbe, ahová eddig csak az aprópénz és a sültkrumpli járt. A koronaékszer viszont a mini motorizált matractisztító fej: a sík felületekről, a csomagtartó szőnyegéből és az ülések kárpitbarázdáiból is úgy szippantja ki a morzsákat, mintha ott sem lettek volna.

A továbbfejlesztett, hatcellás akkumulátor se hagy minket szégyenben: normál fokozaton, akár 50 percet is bír, de ha maximális fordulatszámon használjuk, akkor is kapunk nagyjából 20 percet. Ez több mint elég ahhoz, hogy egy átlagos kombit, SUV-t, vagy akár egy lakóautót élére állítva kitakarítsunk.

Főleg nyáron, a porolós, balatoni vagy tengerparti hétvégék után igazi horror a kocsibelső takarítása. A finom homok és az apró kavicsok általában örökre beeszik magukat a padlószőnyegbe. A Dysonnak viszont ez meg sem kottyan, már egyetlen húzás után mindent felszed a mélyből. Ha végeztünk, a tartály ürítése is tiszta, higiénikus meló: csak meg kell húzni a piros kart a szűrő tetején, és az alján lévő csapóajtó már le is dobja az összegyűjtött koszt. Arra azért figyeljünk, hogy a szemetes felett csináljuk, különben kezdhetjük elölről a műszakot. A hab a tortán a mosható, kivehető szűrő, ami akár a mikroszkopikus részecskék és allergének 99,99 százalékát megfogja, akár 0,3 mikronig.

Ha olyan hordozható, prémium célszerszámot keresel a kocsiba, ami hosszú akku-idővel, brutális szívóerővel és zseniális kiegészítőkkel hozza el a tisztaságot, a Dyson Car+Boat ideális választás. Autókozmetikára fogékonyaknak és kisgyerekes családoknak pedig szinte kötelező darab a garázsba.