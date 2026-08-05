Nyilván ilyesmire nem kerül sor, hiszen a Pagani legendás olaszországi üzeme tiszta akár egy sebészeti műtő. Emellett a csavarok egyenként is komoly értéket képviselnek.

A Carwow legutóbbi gyárlátogatásán Mat Watson azt az információt kapta, hogy egy mai Pagani összeszereléséhez körülbelül kétezer titán kötőelemet használnak. Egyetlen ilyen csavar értékét nagyjából 60 fontra, azaz körülbelül 25 ezer forintra becsülik.

Kétezerrel megszorozva ez már 120 ezer font, jelenlegi árfolyamon valamivel több mint 50 millió forint. Ennyi pénzért Magyarországon komoly sportautót lehet venni, gyakorlatilag az összes M-es BMW belefér, de AMG-Mercedesből is lehet válogatni.

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Persze ezek sem azok a kötőelemek, amelyeket a barkácsáruházban kilóra mérnek. Mindegyik titánból készül, és a felületére Pagani-emblémát gravíroznak. A jelölés mindössze két mikron, azaz 0,002 milliméter mély, körülbelül harmincötször vékonyabb egy emberi hajszálnál.

A titáncsavarok meséje nem új keletű. A MotorTrend már 2012-ben arról írt, hogy a Pagani Huayra 1400, egyenként Pagani-logóval ellátott titáncsavart tartalmazott. Az első öt autóhoz használt, gyártás előtti csavarkészlet autónként 112 ezer dollárba került, ami mai árfolyamon nagyjából 35 millió forint.

A korábbi és a mostani számok közötti eltérés arra utalhat, hogy az újabb, komplexebb Paganikban több ilyen kötőelemet használnak. A megszállottság azonban nem áll meg a csavaroknál.

Az Utopia kormánykereke még látványosabb példája ennek a filozófiának. A gyártás egy 43 kilogrammos alumíniumtömbbel kezdődik, amelyet egy öttengelyes marógép 28 órán keresztül alakít. A kész alkatrész a Pagani hivatalos adata szerint mindössze 1,6 kilogrammot nyom, vagyis az eredeti anyag több mint 96 százalékát eltávolítják.

A forgácsolás után azonban még mindig nincs kész: minden kormánykereket tapasztalt mester fejez be, políroz és ellenőriz. A megmunkálás során keletkező több mint 41 kilogramm fémhulladékot más iparágakban újrahasznosítják.

Ezek után valamivel érthetőbbé válik az Utopia Roadster 3,1 millió eurós, vagyis 1,1 milliárd forintos alapára. Ehhez képest az 50 millió forintnyi csavar már szinte aprópénz: az autó alapárának alig négy és fél százaléka.