A környéken lakók számára sok gondot okoz, hogy éjszakánként rendszeresen gyorshajtók, illetve motorosok randalíroznak a Budai Váralagút környékén, utóbbiak rendszeresen csoportosan gyülekeznek a Lánchíd pesti hídfőjénél.

Az I. kerület polgármestere, Böröcz László a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy hamarosan sebességmérő kamerát telepítenek a Váralagútnál, valamint a Hegyalja és az Attila úton is lesz egy-egy készülék.

Az önkormányzat azt reméli, hogy ezeknek elrettentő erejük lesz, és a gyorshajtók, illetve a hangoskodók „nem erre mennek majd.” Ha ez sem oldja meg a problémát, az önkormányzat kezdeményezheti a fővárosnál, hogy este 9-11 órától – a pontos időpontról még egyeztetnek – a Lánchídéhoz hasonló forgalmi rendet vezessenek be a Váralagútban.

Ez azt jelentené, hogy az éjszakai időszakban csak a buszok, taxik és kerékpárosok hajthatnának át rajta. Ehhez az eszközhöz azonban csak akkor nyúlnának, ha a sebességmérő kamerák nem oldják meg a helyzetet.

Érdemes megjegyezni, hogy az éjszakai lezárást a Budavári Önkormányzat valóban csak kezdeményezni tudná a fővárosnál. Egy ilyen tilalom tényleges bevezetésére azonban jelenleg nem látszik reális esély.