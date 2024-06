Nagyjából egy évvel ezelőtt dőlt el, – illetve a Budapesti Lakógyűlésen mindössze 108 ezer (!) fővárosi, köztük 14 éves gyerekek kívánsága alapján lett így – hogy a frissen felújított Lánchídon betiltják az autóforgalmat. A szavazásra jogosultak nagyjából 9 százalékát érdekelte akkor a téma, és ezek többsége a tiltás mellett voksolt.

Így gyorsan kikerült a híd feljáróihoz a kétoldalról behajtani tilos jelzés, alatta a kiegészítő táblával, miszerint kivéve BKK, taxi, kerékpár, segédmotoros kerékpár, és motorkerékpár. Már ez is szép kivételcsokor, de bőven akadnak olyanok is, akik egyik felsorolt kategóriába sem tartoznak, mégis lazán közlekednek autóval a hídon. Látszólag büntetlenül.

Átautóznál a Lánchídon? Megmondjuk, mikor teheted meg 1 /16 Innen nem látszik, de hátul még ülhet a Nagyon Fontos Ember Innen nem látszik, de hátul még ülhet a Nagyon Fontos Ember Fotó megosztása: 2 /16 A DT rendszám mindentől megvéd A DT rendszám mindentől megvéd Fotó megosztása: 3 /16 Ő sem használt megkülönböztető jelzést, de legalább a másfél méter bőven megvan Ő sem használt megkülönböztető jelzést, de legalább a másfél méter bőven megvan Fotó megosztása: 5 /16 Hány szabálytalanságot látsz a képen? Hány szabálytalanságot látsz a képen? Fotó megosztása: 6 /16 Neki van villogója és használja is. Kár, hogy ez itt ehhez kevés Neki van villogója és használja is. Kár, hogy ez itt ehhez kevés Fotó megosztása: 7 /16 Neki van kék villogója, de nem használja Neki van kék villogója, de nem használja Fotó megosztása: 9 /16 A sokadik DT rendszámos autó A sokadik DT rendszámos autó Fotó megosztása: 10 /16 A kék villogó legfeljebb a 30-as táblától véd A kék villogó legfeljebb a 30-as táblától véd Fotó megosztása: 11 /16 A cseh turista már nem úszta meg, őt azonnal kiszedték és visszafordították a közteresek A cseh turista már nem úszta meg, őt azonnal kiszedték és visszafordították a közteresek Fotó megosztása: 13 /16 Újabb diplomácia rendszámos autó a tilosban Újabb diplomácia rendszámos autó a tilosban Fotó megosztása: 14 /16 Ő egy visszatérő, nem sokkal korábban ment át Pestről Budára Ő egy visszatérő, nem sokkal korábban ment át Pestről Budára Fotó megosztása: 15 /16 Volkswagen Transporter, kék villogóval Volkswagen Transporter, kék villogóval Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mit keresünk itt?

Alapvetően nem az autósok, hanem a biciklisek miatt jöttem ide, hiszen a hídon ők ugyanabban a forgalmi sávban tekernek, mint ahol a busz, vagy a taxi is halad. A hídon a sávokat záróvonal választja el, így percenként lehet dokumentálni záróvonalátlépést, a kihelyezett 30-as sebességkorlátozás mellett is. Érthető, hiszen a legtöbb kerékpáros nem képes ennyivel gurulni, így a taxit, buszt is feltartja, akik előbb utóbb, ha tudják, megelőzik. A leggyakoribb kerékpáros szabálytalanságokról itt olvashatsz:

Viszont most tényleg nem a szabálytalan kerékpárosokról lesz szó, hanem az autósokról. Akik a táblára fittyet hányva hajtanak át Budáról Pestre, vagy épp fordítva. De kik ők? És miért ilyen vakmerőek?

Mennyibe kerül?

A behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása alapesetben 39 ezer forintodba kerülhet. Feltéve, ha nincs diplomatarendszámod, vagy nem minisztériumi, esetleg más állami szerv autója van a feneked alatt. Mert láthatóan őket nem különösebben érdekli a Lánchíd előtt ez a tábla. Az hagyján, hogy őket hidegen hagyja, ez érthető, végülis ez a legrövidebb út, pont ecélból szoktak hidakat is építeni, nem piknikezésre, miért is kéne másfelé menniük? De a hídfőre elrettentésképpen kivezényelt Dacia személyzetét sem igazán érdekli ez.

Pedig a bringásokon, taxikon és buszokon kívül ezek a kivételek adják a híd forgalmának maradékát, ami nem is kevés. Nem kell órákat lesben állni, egész gyakori látvány a kék, diplomácia rendszámmal áthajtó autó. Mellettük a valószínűleg állami Skoda Superb-ek tesznek még ki komolyabb mennyiséget – a Lánchíd pesti oldalán található a Belügyminisztérium épülete, előtte a parkoló pont ilyen autókkal van tele – és elvétve rendőr, vagy honvédségi jármű is feltűnik errefelé.

Az elveszett Lánchíd 2023 nyarán csavarták ki az autósok alól a Lánchidat, és azóta kell a szűk 400 méter hosszú szakasz helyett attól függően, hogy a következő északi, vagy a déli hidat használja valaki 3, vagy 4,5 kilométert, esetleg még többet autózni a városban. Hogy mekkora átverés az így elért és persze óriási sikerként kommunikált forgalomcsökkenés, hová került át a Lánchídon áthaladó napi kb. 20 ezer autó, és hogy valóban megérte-e lezárni a hidat, arról itt olvashatsz többet, számokkal, statisztikákkal.

Szerettük volna megtudni, hogy a hídfőnél strázsáló, kezdetben több autóval és tucatnyi közteressel felvonuló, mára már csak egy-egy darabra fogyatkozott, erődemonstrációs Dacia Duster személyzete miért csupán a civilekkel szemben jár el, gyorsan és határozottan, és miért néznek mindig másfelé, ha diplomata rendszámos, vagy állami autó hajt át szabálytalanul a hídon. Így elküldtük a kérdéseinket a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságának.

A FÖRI Közterület-felügyeleti Osztályáról olyan választ kaptunk, amiben a diplomatarendszám és a megkülönböztető jelzés használatának részleteit idézték. Bemásolom ide, hiszen úgyis azt kérték, változtatás nélkül közöljük a válaszukat:

„A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 9. § -„A felügyelő eljárása során a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok személyzetének kiváltságait és mentességeit, továbbá más, törvényben megállapított mentességeket köteles tiszteletben tartani” – alapján diplomata gépjárművek megállítására, ellenőrzésére, szankcionálására a közterület-felügyelő nem jogosult.

A megkülönböztető jelzést használó gépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján a közúti jelzéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.”

Nem pont ezt kérdeztük, de legalább kaptunk hivatalos választ, és a diplomatarendszámos problémára fény derült, azt ki is emeltem. Eszerint diplomatarendszámmal – majdnem – bármit meg lehet tenni, nem kell félni a következményektől. De legalábbis a Lánchídon áthajtás miatt nem piszkálja őket a közteres autó személyzete.

Egyértelmű a helyzet a megkülönböztető jelzéssel kapcsolatban is, erről a KRESZ ezt írja:

49. § (1) A gépjármű megkülönböztető jelzéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad működtetni, ha a feladat sürgős ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik.

(2) A megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű vezetője – a rendőr és a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések jelzéseit kivéve – a közúti jelzéseket, továbbá a 24–43. §-okban foglalt rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyőződött arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette.

Magyarul, ha használja a megkülönböztető jelzéseit – a fény és hangjelzést együtt – akkor hajthat át szabályosan a Lánchídon az ilyennel rendelkező autó. Viszont volt egyetlen egy olyan eset is, amikor megkülönböztető fényjelzést használt a hídon áthaladó autó vezetője.

Vajon ez a sofőr szabályos volt? Nem. Rögtön kiderül, miért:

(2a) Amennyiben a gépjármű kizárólag a megkülönböztető fényjelzést használja, akkor a gépjármű vezetője a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

Tehát ő csak annyit nyert ezzel, hogy mehetett gyorsabban, mint a kitáblázott 30 km/óra. De semmi többet.

Tettem még egy kísérletet, hogy megtudjam, „hogy a megkülönböztető jelzést nem használó állami autókkal – Skoda Superb, kék villogóval rendelkező, de azt nem használó VW Transporter – szemben miért nem intézkednek a munkatársaik, és a civil rendszámúakat miért büntetik, és/vagy fordítják vissza? Felsőbb utasításra nem foglalkoznak ezekkel a szabálytalanságot elkövető állami autókkal (sofőrökkel) vagy önállóan mérlegelnek?”

Erre a cikk megjelenéséig nem kaptam választ. Valószínűleg nincs is rá jó válasz. Tehát a Lánchíd, csak nekünk, átlagembereknek veszett el. Ha kicsit is fontos vagy, vagy legalább annak látszol, már senkit nem érdekel, hogy tilosban jársz.