Szeptember elsejétől jelentősen emelkedtek az egyes közlekedési szabálysértésekért járó bírságok. A gyorshajtásoké változott a legdrasztikusabban, arról részletesen beszámoltunk korábban, most pedig a Magyar Közlönyben megjelent büntetési tételek közül összegyűjtöttük a legmagasabbakat.

Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül: 780 000 Ft

Sebességtúllépésért kiszabható maximális büntetés: 390 000 Ft

Engedély nélküli közlekedés természetvédelmi és fokozottan védett természetvédelmi területen: 195 000/390 000 Ft

Ittas vezetés 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értékkel: 130 000 Ft

Autópálya-leállósávban haladás: 130 000 Ft

Áthaladás biztosított vasúti átjáró tilos jelzéseinél és lezárt sorompóknál: 78 000 Ft

Áthajtás a piroson: 65 000 Ft

Kötelező haladási irány megszegése: 65 000 Ft

Behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyása: 39 000 Ft

Biztonsági öv használatának elmulasztása autóúton vagy autópályán: 26 000 Ft

Megúszható-e a közigazgatási bírság?

Hivatalosan nem, ugyanakkor a meg nem fizetett bírságból per lesz, ha jogerőre emelkedik. Itt pedig támadási pontot adhat bármilyen elírás, részlet, hibás adminisztráció miatt megszüntethető az eljárás, és akár semmissé is válhat. Erre megvan az esély, bár igen csekély, nagyon képben kell lenni hozzá. Már csak azért is lehet érdemes megvárni ezt a szakaszt, mert a bírság összege ez idő alatt nem változik, és a per anyagából már az első körben kiderülhet, ha valahol hibás. Ha pedig mégsem támadható ilyen téren, a bírság bármikor befizethető a per ideje alatt is.

Egy olvasónk pedig nemrég elküldött egy listát, amelyben kigyűjtötték, hogy a fuvarozókra, árúszállítókra, buszosokra milyen változások vonatkoznak büntetésügyileg. Az alábbi tételek szintén benne vannak az augusztusban kiadott Magyar Közlönyben.