Az autórajongók között egyre több a kritikus hang: a gyártók túltolták. A hatékonyságra, teljesítményre, stabilitásra való törekvés kinyírja az élményt. Amikor mindent elintéz az elektronika, mi marad a sofőrnek?

Ezt a kérdést tették fel, és válaszolták meg a Hennessey műhelyében, a Blackbird elnevezésű típus kerékre állításával.

Az autóipar lassan feledésbe merülő alapanyagaiból főzték össze a receptet: szívó V8-as motor, hátsókerék-hajtás, hatfokozatú, kulisszás kézi váltó és alacsony tömeg. Turbófeltöltő, hibrid rásegítés és érintőképernyős digitális cirkusz nincs a menüben.

Csak 850 lóerő, de kilencezer fölé forog

A Blackbird közepébe egy teljesen új fejlesztésű, 6,2 literes szívó V8-as kerül, amelyen a Hennessey az Ilmor Engineering szakembereivel dolgozik. Az Ilmor neve többek között az IndyCar-versenyautók Chevrolet-jelzésű motorjai mellől lehet ismerős.

A gyártó jelenlegi célja 800–850 lóerős teljesítmény és percenként 9000-et meghaladó fordulatszám. Fontos, hogy ezek egyelőre tervezett értékek: a Blackbird sorozatgyártása csak az évtized végén indulhat el.

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A Hennessey szerint az autó 2,5 másodperc alatt gyorsulhat álló helyzetből 60 mérföld/órára, vagyis 96 km/órára,végsebessége pedig elérheti a 354 km/órát. Mindezt szívómotorral, kézi váltóval és kizárólag a hátsó kerekeken keresztül kívánják elérni.

A recept egyik kulcseleme a tömeg. A Blackbird egyedi, teljes egészében szénszálas monocoque vázat és karbon karosszériát kap, a száraz tömeget 1360 kilogramm alatt szeretnék tartani. Ez már önmagában komoly eredmény lenne egy ekkora teljesítményű, közúti használatra szánt hiperautónál.

Az úttartásról belső bekötési pontokkal kialakított, adaptív futómű gondoskodik, az aszfaltba pedig Michelin Pilot Sport Cup 2 abroncsok kapaszkodnak. Blokkolásgátló és kipörgésgátló azért lesz, tehát a Hennessey nem kizárólag a tulajdonos természetes kiválasztódására bízza az autó megfékezését.

Nincs kijelző, van rendes slusszkulcs

Az analóg szemlélet az utastérben válik igazán látványossá. A Blackbirdben nem lesz hagyományos infotainment-kijelző, digitális műszeregység, sőt még a kormánykerékre sem kerülnek gombok.

A vezető előtt egy nagyméretű analóg fordulatszámmérő áll, középen pedig a hatfokozatú kézi váltó magasodik. A motort valódi slusszkulccsal kell beindítani, amelyet be kell helyezni, majd el kell fordítani. Pont úgy, ahogy a legtöbb autós tette, mielőtt ezt a feladatot is kényelmi extrákra bízták volna.

Az Apple CarPlay és az Android Auto azért nem marad ki teljesen. A rendszer a vezető saját telefonján fut, amelyet egy külön kialakított Hennessey-tartóban lehet elhelyezni. Így a navigáció és a zene megmarad, de nem egy hamar elavuló, műszerfalba épített óriástablet uralja az utasteret.

A sirályszárnyas ajtók mögött barna bőrrel, szálcsiszolt fémfelületekkel és karbonbetétekkel kialakított kabin található. A tervezők még egy repülőgépeket idéző, műszerfalra szerelt iránytűt is elhelyeztek benne, opcionálisan pedig órát lehet rendelni a helyére.

Hiperautó, amellyel utazni is lehet

A Hennessey állítása szerint a Blackbird nem csupán rövid, vasárnap reggeli gurulásokra készül. Az utastér tágasabb lesz a Venom F5 kabinjánál, a csomagtérben elfér két teljes méretű kézipoggyász, emellett külön oldalsó és utastéri tárolóhelyeket is kialakítanak. Pohártartóból rögtön négyet kap, ami érthető a gyorséttermek világából érkező sportkocsitól.

A kényelmet adaptív futómű, jobb kilátás, prémium hangrendszer és a Venom F5-höz képest alacsonyabb zajszint szolgálja. Hogy valóban lesz-e tulajdonos, aki ezer kilométereket tesz meg egyetlen nap alatt, az más kérdés.

Repülőgépek ihlették a formáját

A Blackbird nevét és formavilágát a Lockheed SR-71 Blackbird felderítő repülőgép ihlette. Az autó hosszú, lapos karosszériát kapott, amelynek felületeit légbeömlők, légkivezető nyílások és éles törésvonalak szabdalják.

A Venom F5 hatalmas hátsó szárnya helyett két aktív függőleges stabilizátort alkalmaznak. Ezek nagyjából 114 km/órás sebességnél automatikusan kiemelkednek a karosszériából, és 71 fokos szögben állnak. A szám természetesen az SR-71 típusjelzésére utal.

A rombusz alakba rendezett négy kipufogóvég egy másik híres repülőgép, a Bell X-1 hajtóművére emlékeztet. Ez volt az a gép, amellyel Chuck Yeager 1947-ben elsőként lépte át irányított, vízszintes repülésben a hangsebességet. A Blackbird vaskos oldalsó légcsatornái a Formula–1-es autókat, kisebb aerodinamikai elemei pedig az LMP1-es versenygépeket idézik.

Nem sok készül belőle

A Hennessey mindössze 71 Blackbirdöt tervez gyártani texasi üzemében. Az induló ár adók nélkül 2,5 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 800 millió forintnak felel meg. Erre jönnek még az adók, az extrák és feltehetően néhány olyan opció, amelynek árából Magyarországon már lakást lehet vásárolni.

A Venom F5 gyártása várhatóan 2028 körül fejeződik be, a Blackbird ügyfélautóinak összeszerelését pedig 2029–2030-ra tervezik. A Hennessey szerint a 71 példány több mint kétharmadának már most megvan a leendő gazdája.

Az autót 2026. augusztus 14-én mutatják meg először a nagyközönségnek a kaliforniai Monterey Car Week keretében rendezett The Quail eseményen.

A Blackbird tehát papíron gyengébb lesz a több mint kétezer lóerős Venom F5-nél, de könnyen lehet, hogy vezetni sokkal érdekesebb lesz. Egy olyan korban, amikor a hiperautók egyre nehezebbek, bonyolultabbak és digitálisabbak, a Hennessey azzal próbál újat mutatni, hogy visszatért a múltba.

Néha tényleg az számít forradalminak, amit húsz éve még teljesen természetesnek vettünk.