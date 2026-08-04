A csökkentett termeléssel a villamosenergia-felhasználás „nagyságrendekkel kevesebb”, mint az éves átlag – írta közleményében a társaság. Kiegészítő intézkedésként leállították az irodaépületek klimatizálását, az autómosók használatát és a délutáni órákban nem töltik az elektromos autóikat.

A vállalat napelemei működnek. Az Audi 2020-ban az E.ON Hungariával közösen telepített 160 ezer négyzetméteres napelemparkot a vállalat logisztikai központja két épületének tetejére.

Átszervezi egyes termelési folyamatait a Rába Járműipari Holding Nyrt. is az augusztus 10-én kezdődő, előre tervezett nyári üzemszünetig az energiatakarékosság jegyében. Ahol a technológiai és termelési feltételek lehetővé teszik, a nagyobb energiaigényű munkafolyamatokat a villamosenergia-hálózat szempontjából kevésbé terhelt időszakokra ütemezik.

Becsléseik szerint az intézkedésekkel 17 és 22 óra között 5-10 százalékkal, mintegy 300-600 kilowattal csökkenthető a cég energiafogyasztása. A Rábánál és leányvállalatai többségénél augusztus 10-én kezdődik az előre ütemezett, kéthetes nyári üzemszünet.