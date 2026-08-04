Azok után, hogy az Audi maga számolt be az A2 e-tron komplex tesztprogramjáról, várható volt, hogy valamikor eljön annak is az ideje, hogy lebontják az álcafóliázást az alsó-középkategóriás négykerekűről. Ez a pillanat eljött, és immár kivehetőbben láthatjuk, milyen is lesz a feltámasztott nevet és elektromos hajtást kapó autó.

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De mit is tud majd az A2 e-tron? Nos, az Audi nem kispályázik, hivatalos közleményüket rögtön azzal indítják, hogy ez a márka történetének leghatékonyabb autója. A WLTP-mérés szerint a kompakt modell 140 kW-os (190 LE) teljesítményváltozata egy opcionális hatékonysági csomaggal 12,8 kWh/100 km ideiglenes fogyasztási értéket ér el. Ebben a csomagban többek között légfüggöny, a kerék és a kerékdob közötti rést csökkentő aeroelemek, valamint az aktív hűtőlevegő-beömlő találhatóak.

A légellenállási együttható ezzel 0,24-es értékű, a legjobb a kompakt Audik közt, ez egyébként 0,28 volt az eredeti A2-nél az ezredfordulón. Mint az Audi kiemeli, a légellenállást csökkentő intézkedések akár 0,9 kWh/100 km-rel mérséklik az energiahasználatot. Szemre ez egyébként nem annyira magától értetődő, de a lekerekített orr-rész, a lágyan ívelő tetővonal és határozott vonalvezetésű far elég ehhez.

A fogyasztáscsökkentés érdekében a hátsó tengelyre kerülő állandó mágneses szinkronmotort sem hagyták érintetlenül. Az APP350 kódjelű erőforrásnak szilícium-karbidból készültek a félvezetői, melyek a korábbi szilíciumtechnológiát váltják fel, és jelentősen csökkentik a kapcsolási veszteségeket, főleg részterhelés mellett. Vékonyabbak a belső lemezek is, melyek az ún. vasveszteségeket csökkentik, míg súrlódási veszteségből az új, alacsony viszkozitású motorolaj miatt lesz kevesebb.

Mindezt lítium-vasfoszfát kémiájú akkumulátor látja el energiával. A 61 kWh-s (nettó 58 kWh) telep az optimalizált hűtési stratégiának köszönhetően a fali töltőnél 89,6 százalékos töltési hatásfokot ér el. Képes lesz az A2 e-tron a V2L és a V2H technológiára is, előbbinél külső elektromos készülékek is elláthatók energiával a jármű akkumulátoráról, utóbbinál pedig egy egész ház is, bár ez kezdetben csak Németországban, Ausztriában és Svájcban lesz elérhető.

Nézd meg mozgás közben az Audi A2 e-tront:

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Az autó hivatalos bemutatója 2026 őszén lesz.