A hivatalos meghatározás szerint a lassítósáv a többi forgalmi sávtól útburkolati jellel elválasztott útrész, amely az addig használt sávból, „az ott kialakult sebességgel történő kiválásra”, majd lassításra szolgál. Magyarul: normális körülmények között előbb irányjelzés, kisorolás, utána fékezés következik.

Az élet azonban néha bonyolultabb. Mi van, ha tévedünk? Visszatérhetünk? Előzésnek számít, ha itt haladunk el a lassabb autósok mellett jobbról?

A lassítósáv külön téma

A KRESZ a gyorsító- és lassítósávot a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül hagyja. Ez fontos különbség: a lehajtósáv nem válik a főpálya legkülső forgalmi sávjává, amelyet szabadon lehetne gyorsabb előrehaladásra használni.

Az előzést főszabály szerint balról kell végrehajtani. Ebből következően szabálytalan trükk kisorolni a lassítósávba, jobbról elmenni néhány autó mellett, majd még a kihajtó előtt visszavágni. A visszasorolás ráadásul újabb irányváltoztatás: aki sávot vált, annak elsőbbséget kell adnia az irányukat nem változtató járműveknek, a manővert pedig időben megkezdett irányjelzéssel kell jeleznie.

Tehát visszatérhetünk, ha hibáztunk, erre van lehetőség, de megfelelő körültekintéssel és elsőbbséget adva.

Más a helyzet, ha valaki valóban lehajt. Ha a főpályán torlódik a forgalom, a kijárat pedig szabad, önmagában abból, hogy a lehajtó jármű gyorsabban halad az araszoló sornál, még nem érdemes automatikusan szabálytalan előzésre következtetni. A sáv rendeltetésszerű használata és a kisorolás–előzés–visszasorolás azonban jól elkülöníthető.

Nagy sebességkülönbséggel ilyenkor sem bölcs elszáguldani az álló sor mellett. Bármikor kisorolhat valaki, aki későn vette észre a kijáratot, miközben a KRESZ minden közlekedőtől elvárja, hogy másokat ne veszélyeztessen és indokolatlanul ne zavarjon.

Mi történik, ha rossz helyen hajtottál le?

A biztonságos megoldás bosszantóan egyszerű: folytatni kell az utat, és később visszafordulni. Autópályán és autóúton tilos hátramenetet végezni vagy megfordulni, ezért a lassítósávról az utolsó pillanatban visszarántott autó, a tolatás és a forgalommal szembeni korrekció nem útvonaltervezés, hanem életveszélyes szabályszegés.

A helyes sorrend tehát: időben indexelni, a forgalom ritmusából biztonságosan kiválni, majd a lassítósávban csökkenteni a sebességet. Aki pedig egérútként, „okos előzésre” használja a lehajtót, nem kiskaput talált a KRESZ-ben, csak létrehozott még egy veszélyes helyzetet.