Július végén élőben láthattuk a Magyar Nagydíjon az Audi Forma-1-es csapatát, jártunk a garázsukban, ugyanakkor részt vettünk a verseny előtti ráhangolódó estélyen is. Itt nemcsak a pilóták meséltek arról, mi kell a sikerhez a Hungaroringen, de találkoztunk Christian Bauerrel is, az Audi AG európai értékesítésért felelős alelnökével, akivel a márka Forma-1-es szerepvállalásáról, az utcai autókkal való kapcsolatról és persze az értékesítésről kérdeztük egy kerekasztal-beszélgetés során.

Ha egy dolgot kellene kiemelnie az Audi Forma–1-es csapatától, amit átadna az értékesítési csapatnak, mi lenne az?

Azt hiszem, amit igazán meg lehet tanulni a Forma–1-es csapattól, hogy nincs azonnali áttörés. Nem egy egyszeri siker az, amitől azonnal az élvonalban vagy az első helyen vagy. Ez mindennapos, elhivatott munka. Minden nap keményen kell dolgoznod magadon, néha hibázol, újra fel kell állnod, és újra küzdened kell.

Minden a csapatmunkáról szól, és arról a mindennapos készségről, hogy dolgozz a képességeiden, a tapasztalataidon, és mindvégig elhivatott maradj. Szerintem erről szól a Forma–1.

Ám emellett rengeteg lehetőség van üzleti, arculati és presztízsszempontból, és szerintem ez a Forma–1 nagy hatása. Őszintén hiszem, hogy a legnagyobb motorsport-eseményen és platformon jelen lenni – ahol több mint 850 millió ügyfél vagy rajongó van és évi 1,5 milliárd tévénéző – az elképesztő! Ezt fel tudod használni egyfajta presztízs- és imázsnövelésre a márka számára, mert a létező legmagasabb motorsport-ligában vagy benne. Ez olyasmi, amit át tudsz ültetni az értékesítőkhöz is.

Ráadásul az RS modelljeinket a Forma–1-gyel kölcsönhatásban tudjuk használni – például az RS 5-öt néha bevetjük a pályákon autózásra a vendégeknek.

Ezen túlmenően arra is használjuk a Forma-1-et, hogy márkakereskedőket és VIP-ügyfeleket viszünk ki a futamokra. Ez életre szóló élmény, másrészt különleges kapcsolatot teremt. Nemcsak velünk, hanem az ügyfeleket is össze tudod hozni egymással – flottaügyfeleket, üzleti partnereket és így tovább.

Kapcsolódnak értékesítési kampányok közvetlenül a Forma–1-hez?

Nem közvetlen a kapcsolat, de kombináljuk őket. Például a különböző Forma–1-es videókat – amelyeket már láthattatok a YouTube-on és a közösségi médiában – lejátsszuk a márkakereskedésekben. Szóval ezt a fajta interakciót használjuk. Hiszen a nagy teljesítményű motorjainkat a Forma–1 mintájára hibrid hajtással kombináljuk, például a már említett RS5-ben is, ami többé-kevésbé ugyanaz a technika.

Nagy hatású az is, hogy a világ különböző pontjain lévő helyszíneken jelen vagyunk, különösen a növekvő piacokon, mint az USA, Kína, és természetesen Európa.

Christian Bauer Az Audi AG európai értékesítésért felelős alelnöke 2002 óta dolgozik az Audi kötelékében. Korábban vezette a kínai kereskedelmi hálózat fejlesztését, a nemzetközi értékesítési képzéseket, valamint a teljes németországi értékesítési- és szervizüzletágat is. A szakember hatalmas Forma–1 rajongó, akinek Schumacher volt az egyik fő példaképe, de Walter Röhrl rallyversenyzőért is rajong. Odavan az autókért, még a felesége kezét is egy versenypályán kérte meg. „Volt lehetőségem vezetni versenyautókat és navigátorként is próbát tenni. És természetesen az összes RS modellünket kipróbálhattam versenypályán – nem olyan professzionálisan, mint a valódi versenyzők, de úgy gondolom, elég jó vagyok benne” – mesélte. Első autója egy régi Ford Escort volt, amelyet a 79 éves nagypapájától kapott, aki abbahagyta a vezetést. „Nem voltam elragadtatva egy 14-15 éves Ford Escorttól, de mindegy, 1-2 évig használtam, aztán megkaptam az első Audimat, egy Audi 80-ast.” Jelenleg egy Audi Q8 e-tront használ.

Mit tudnak nyújtani a Forma-1 népszerűségének növekedésében szerepet játszó fiatal közönségnek?

Megmutathatjuk nekik, hogy ugyanazokért az értékekért állunk ki: az Audi jelmondata „Vorsprung durch Technik” (A haladás technikája, szó szerint fordítva előny a technika révén), ami az innováció, a sportosság, a hatékonyság és a továbblépés ereje. Számomra ezek ugyanazok a tulajdonságok, mint a Forma–1-ben: ott a motorsport, a technika, az erő, az innováció – tökéletesen összeillenek.

Fontos, hogy német versenyzője is legyen az Audinak?

Ebben a döntésben nem vettem részt. Én az értékesítésért felelek, szóval a versenyzők személyéről a szakértők határoztak.

A csapatnál mindig a teljesítményt veszik alapul a versenyző kiválasztásakor, nem a nemzetiséget. De német csapatként szerintem jó, ha van egy német versenyzőnk, akinek jó a hírneve, szuper tapasztalt a Forma–1-ben, és a német közönség is nagyon szimpatikus srácnak tartja.

Jó, hogy Nico a fedélzeten van, de az is, hogy Gabby velünk van. Nagyon szerethető személyiségek, könnyű velük azonosulni. Szóval szerintem egy német márkának német versenyzővel rendelkezni csak a hab a tortán. De a teljesítmény mellett ezek a srácok szimpatikusak, megközelíthetőek és tényleg olyanok, mint mi. Jó látni ezeket a közvetlen, emberi arcokat. Ez Nico stílusa! Leülhetsz vele sakkozni vagy akármit csinálni, és mindig olyan, mint egy barát az asztalnál.

Időről-időre hallunk arról, hogyan tud F1-es technika átjutni utcai autókba. Lesz olyan technika, ami átkerül a széria Audikba?

Úgy becsülöm, lesz némi hatás a sorozatgyártásra és a műszaki fejlesztésre, de nem azonnal. Nem egyetlen alkatrészről lesz szó, amit itt használnak, aztán átvesznek. Inkább a szemléletmódról, a sebességről, a fejlesztésről és a módszerről szól, amit a Forma–1-ben alkalmaznak: ha látják, hogy valami nem működik, azonnal elő kell állni a következő megoldással. Ez a szellem az, ami valószínűleg befolyásolja majd a munkamódszerünket.

Ami nagyon fontos, hogy a motorok jelenlegi generációi valóban a hatékonyságra összpontosítanak. Ez ma is elsődleges a cég jövőbeli fenntarthatósága és az üzlet szempontjából is, mert a hatékonyság a kulcs. És a jövőben ez még fontosabb lesz. Amikor az energia és az üzemanyag drágábbá válik, egy hatékony autóval az ügyfél valódi előnyhöz jut.

Az Audi Forma-1-es csapata Az Audi 2022-ben a Belga Nagydíjon jelentette be, hogy csatlakozik a Forma-1-hez. 2026-ban leplezte le versenyautóját és csatlakozott a mezőnyhöz, ahol önálló gyártóként van jelen, miután a Sauber csapat felvásárlásával egy tapasztalt versenyautó-konstruktőrhöz jutott, de párhuzamosan beindította saját F1-es motorgyártását is. Pilótájuk Nico Hülkenberg és Gabriele Bortoleto. A csapat jelenleg nyolcadik a tizenegy csapatos bajnokságban.

Úgy tűnik, a plug-in hibridek újra lendületet kapnak. Árthat ez a villanyautó-eladásoknak, vagy egymástól függetlenül mindkettő nőhet?

Nem mondanám, hogy árt, de indítsunk más nézőpontból! 30 különböző európai országot felügyelek, minden egyes országban eltérő jogszabályok és támogatási rendszerek érvényesek. Más-más igények vonatkoznak a belső égésű, a plug-in hibrid és a tisztán elektromos autókra. Szerintem ezek kiegészítik egymást.

Másrészről az összes új plug-in hibridünk hatótávolsága több mint 100 km, ami megadja az ügyfeleknek a szabadságot, hogy tényleg elektromosan közlekedjenek. A múltban ez csak 50 km volt, ami lehet, hogy nem volt elég.

Azt hiszem, amíg az európai kormányzat nem hoz egyértelmű döntést az irányról, hogy mit csináljunk pontosan, addig szükségünk van erre a sokszínűségre, hogy jelen lehessünk az összes piacon az összes hajtástechnikával. És számunkra most az a siker kulcsa, hogy ezek elérhetőek nálunk.

Európában könnyen megrajzolható egy határvonal: a déli rész inkább belső égésű motorokról szól, az északi rész pedig már messze jár az elektromos világban, szóval nagy a változatosság.

Mit részesít előnyben marketing és értékesítési szempontból: a belső égésű motort vagy a hibridet? Mert az FIA elnöke most a V8-as visszahozásáért kampányol, 2029-re vagy 2030-ra.

Úgy gondolom, az akkumulátoros elektromos járművek vonata nem fog megállni. Haladni fog, ez csak idő kérdése. Ha megkérdezed azokat az ügyfeleket, akik már vezettek több tisztán elektromos autót, ritkán térnek vissza. A legtöbbjüknek nagyon tetszik a gyorsulás de más előnyük is van. Néha hiányzik nekik a belső égésű motor, talán a hangja vagy az infrastruktúra miatt.

De a töltőhálózat hiánya többé-kevésbé már a múlté, még a dél-európai országokban sem jelent már problémát. Szóval szerintem nincs jó vagy rossz válasz, vagy hogy melyik a jobb. Én csak boldog Audi-ügyfelet szeretnék látni!

És ha az ügyfél – például a feleségem – a plug-in hibridet szereti, rendben, válassza azt! Előbb-utóbb úgyis át akar majd váltani a tisztán elektromos világba, mert legutóbb, amikor alkalma volt használni az én autómat, boldog volt vele.

Felmérték az ügyfélkörüket az önvezető autókkal kapcsolatban? Van erre érdeklődés?

Van érdeklődés. Egy friss példa: e-tronnal jött egy kollégánk Ingolstadtból tegnap éjjel, ide, Budapestre. 6 vagy 7 óra alatt és azt mondta nekem, a kéz nélküli vezetés már most nagyon jól működött. A következő lépés – hogy aludni is lehessen egy kicsit – csodálatos lenne, mert éjszaka senki nem volt az úton.

Az emberek most még nem igazán keresik az önvezetést, mert néha a szabályozás, az útviszonyok és egyebek miatt nem is lehet használni. De a kéz nélküli funkciót nagyon szeretik. Ha megkérdezed őket, elmondják, milyen idegesítő, amikor elkezd rázkódni és rezegni a kormány, hogy tedd vissza a kezed. Amikor megjön a megfelelő technika, mindenki imádni fogja. De a szabályozás miatt ez még időbe telik.

Visszahozták a V6-os motorokat. Mi volt a vásárlók reakciója?

Nagyon tetszett nekik! Természetesen most rengeteg különböző modellt tartunk a kínálatban. Többé-kevésbé a teljes termékkínálatunkat megújítjuk. Idén felzárkózunk a termékekkel: Q7, Q9, A2, A8 a szegmensek aljától kezdve, aztán az A6 Allroad is a helyére kerül a piaci bevezetéssel. Mit felejtettem el? A Q4 már a piacon van.

Megújítottuk a teljes modellpalettánkat, és ez megadja a lehetőséget, hogy végre learassuk a babérokat. Hosszú ideig előkészültünk az elmúlt 2 évben, át kellett mennünk a teljes modellpaletta megújításán, és most már valóban betakaríthatjuk a gyümölcsét a különböző modelleknek.

A sajtó tele volt a Volkswagen-csoport új költségcsökkentési és jövőbeli terveivel: a modellek 50-60%-át, a választék 50-75%-át egyszerűsítenék. Ez hogyan érinti az Audit?

Először is, nem született döntés (a július 9-i felügyelőbizottsági ülésen – a szerk.), csak egy tervet mutattak be a felügyelőbizottságnak. Egyértelmű, hogy dolgoznunk kell a hatékonyságon, a modellpaletta egyértelműsítésén és a komplexitás csökkentésén, és ezt már el is kezdtük. Egyes motorokat már kivettünk a különböző modellcsaládokból, mert csak kis arányban adtuk el őket, így nem volt értelmük. Másrészt a Volkswagen-csoporttal való együttműködésben ostobaság lenne nem kihasználni a szinergiákat.

Miért korlátozzák a következő hiperautójuk, az Audi Nuvolari darabszámát?

Egyszerű az oka, úgy döntöttünk, hogy egyfajta szuper-imázsautóként hozzuk ki, korlátozott darabszámban, hogy megmutassuk, mit lehetséges alkotni az Audi szakértelmével és technikájával. Nem volt okunk tömegtermékként értékesíteni.

A Volkswagen-csoporton belül ott van a Lamborghini, így számunkra az volt a lényeg, hogy megmutassuk: mi lehetséges, hogy az Audi meg tudja csinálni. Briliáns módon meg is csináltuk.

És mit gondol, szükség lehet egy olcsóbb sportautóra?

Egy kisebb sportautó nem hiszem, hogy jön ebben a formában. Valami más van a csőben, amiről most nem beszélhetek még. De ha a következőkről beszélünk, számomra az új A8 eljövetele lesz igazán izgalmas. Az évtized végén érkezik, az egy nagyon rangos imázsautó lesz az Audi számára.

Lehet az egy V8-as modell?

Meglátjuk. Nem jár messze a valóságtól.

Az autók egyre inkább digitális élménnyé válnak. Hogyan fog kinézni egy átlagos márkakereskedés a jövőben, mondjuk 5 év múlva?

Meglátásom szerint öt év múlva többé-kevésbé ugyanilyen lesz. Az ügyfélút természetesen digitálisabbá válik, vagy hibrid: részben online, részben offline. A két világ játéka lesz: elindítod a konfigurációt a weben, esetleg elviszed a konfigurációs kódot a kereskedésbe.

Fizikailag megmutatják az autót, elviszed tesztvezetésre, megkapod a termékélményt, a termékszakértők elmagyarázzák az autót. Természetesen mindent elolvashatsz, de néha szükséges, hogy valódi szakértők magyarázzák el az autót, és digitálisan nem tudsz vezetni.

Jelentős érték márkakereskedői hálózatunk személyes kapcsolata az ügyféllel, a fizikai élmény, a tesztautók vezetése. Tehát nincs értékesítési folyamat márkakereskedés nélkül. Ez lesz az értékesítési szervezetünk gerince, de kiegészítve digitális kapcsolódási pontokkal. Szerintem ez lesz a jövő.

Lehetséges a következő 5 évben megvenni az autót online, elmenni érte, átvenni, mindezt úgy, hogy nincs kapcsolat az értékesítővel? ? Mint a Teslánál.

Nem, ebben nem hiszek, tényleg nem. Amikor bemész egy kereskedésbe, ott van a termékszakértő, az értékesítő, megvan a kapcsolat – különösen a szervizoldalon.

Kell, hogy legyen szervizkapcsolatod, kellenek a megszokott emberek, akikhez fordulsz, ha problémát látsz, vagy ha karbantartási szerződést szeretnél. Ez a fajta kapcsolat szerintem a legeslegfontosabb egy kereskedés és a kereskedői hálózat szempontjából.

És valószínűleg ez volt az oka, hogy, amikor még nem volt ilyen fiatal a termékkínálatunk, az értékesítési volumen többé-kevésbé összehasonlítható volt, nem esett vissza. Hát ezért. Jó munkát végeztek a márkakereskedőink, meg tudtuk győzni az ügyfeleket, hogy maradjanak hűségesek hozzánk, és fontolják meg a korábbi termékeket is.

A kínai márkák eladásai nőnek a tömegautóknál. Mi lenne az előnyük prémiummárkaként az úgynevezett prémium kínai márkákkal szemben?

Amikor a kínai márkák belépnek a piacra – és ezt több országban, többféle megközelítéssel teszik –, hiányzik a jelenlétük. Nincs kiépített hálózatuk, nincs megbízható, erős kereskedői és importőri hálózatuk.

Ez erős alapot jelent, támaszkodhatunk ezekre a szinergiákra és kapcsolatokra. Ez olyasmi, amivel egy kínai márka a kezdetektől fogva nem rendelkezhet – különösen szervizoldalon és mindazon képességek terén, amelyeket az elmúlt években, sőt évtizedekben kiépítettünk. Ez az egyik tényező. A felhasználói oldalon pedig úgy gondolom, hogy a termékeink versenyképesek.

Néha el kell ismernem, a kínaiak szoftveres területen vagy a felhasználói élményben egy-két lépéssel előbbre jártak, de felzárkóztunk, nem vagyunk messze. Mindig úgy fogom fel, hogy a pohár félig tele van.

Küzdenünk kell velük. Mindig mondom az értékesítési kollégáimnak: hé, ez egy versenytárs, ez így van rendjén! A verseny segít abban, hogy mindig dolgozzunk magunkon, hogy megvalósítsuk az innovációt, hogy jobbá tegyük az értékesítési folyamatokat. Vegyük fel a kesztyűt a versenytársakkal! Miért ne? Nem vagyok ostoba, tudom, mire képesek, látom a piaci részesedésüket és ahogyan teljesítenek. De nem vagyok megszeppenve tőlük, nem vagyok ideges.

2025-ben az eladott autók több mint 60%-a SUV volt Magyarországon. Lát esélyt arra, hogy a jövőben más modellek fognak dominálni?

Meglátásom szerint az USA továbbra is és mindörökké SUV-piac marad. Bár vannak szedánjaik is, de Európában is erőteljes elmozdulást láttunk a terepjárók felé. Ám a flottás üzletágban még mindig sok a li,uzin. Azt gondolom, hogy a jövőben is meglesz a maguk része. Mert a területi képviselők napi szinten használják az autót a hosszabb utakra, a hatékonyságot keresik. Egy szedán pedig hatékonyságban jobb, mint egy SUV. Maradnak szilárd érvek a hagyományos autók mellett is.

Bauer úr, köszönjük a beszélgetést!