Az olcsó kínai autók dömpingje, az amerikai piacon bevezetett védővámok és a csökkenő európai kereslet miatt fenntarthatatlanná vált a Volkswagen-csoport üzleti modellje, elemzi azt a helyzetet a Reuters, amelyben Oliver Blume vezérigazgató minden idők legradikálisabb átszervezését készíti elő.

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A cégcsoport négy németországi üzemét (Hanover, Zwickau, Emden és Neckarsulm) zárná be, amivel összesen 45 ezer munkahely szűnhet meg – ez azon a mintegy 50 ezres elbocsátási hullámon felül értendő, amelyet már bejelentett a vállalat.

A 2025-ös pénzügyi évben a VW-csoport 667 164 főt foglalkoztatott, ennek közel 43%-át Németországban.

Az autóipar történetében még senki nem kényszerült ilyen mértékű átszervezésre, emlékeztet a Reuters.

Oliver Blume a héten ismertette terveit az igazgató tanáccsal, amely július 9-én fog szavazni a tervezett változásokról.

A módosítások részeként Blume leválasztaná a névadó Volkswagen márkát a csoportról, ahogy az alkatrész-részleget is kiszervezné.

Az elképzelés kritikusai szerint a költségcsökkentés csak a tüneteket orvosolná, a probléma gyökerét nem: egy nagyrészvényes képviselője szerint a gyenge eladásokkal kellene valamit kezdeni, ahhoz pedig vonzóbb termékekre volna szükség.

A szakszervezetek már most jelezték, hogy utolsó leheletükig küzdenek a radikális változtatások ellen. Alsó-Szászország miniszterelnöke szintén nem támogatja a terveket.