Budapest csodálatos panorámája adta a hátteret az Audi csütörtök esti eseményéhez, amely kiváló alkalom volt a hétvégi Forma-1 Magyar Nagydíjra hangolódáshoz. A csapat nem aprózta el, nemcsak az alakulat aktuális versenyzői vettek részt a partin, de az Audi legendás márkanagykövetei is.

Nem ma volt, amikor Ingolstadtban eldöntötték: a Le Mans-i dominancia, a DTM-trófeák meg a Dakar-rali után ideje meghódítani a motorsportok királykategóriáját is. A nagy bejelentést még 2022 nyarán, a Belga Nagydíjon dobta be bombaként az Audi: csapatot indítanak a Forma-1-ben.

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A recept papíron egyszerűnek tűnt, a valóságban viszont kőkemény meló: ahelyett, hogy a nulláról építettek volna fel egy teljesen új csapatot, felvásárolták a patinás svájci Sauber-istállót. De nem névadó szponzorként érkeztek, hanem az új, 2026-os motorszabály-változásokra szabva saját hajtásláncot fejlesztettek a neuburgi központban, miközben az autó építése továbbra is Hinwillben folyik.

A projekt élére ráadásul nem kispályás arcok kerültek: a Ferraritól érkezett Mattia Binotto és a Red Bull-tól pedig Jonathan Wheatley – utóbbi azóta távozott -, hogy a gyári Audi F1 Team a leendő győzelmek útjára lépjen. A hírek szerint hétéves tervük van, hogy a legjobbak legyenek.

Egy gyári projekthez nem elég csak pénzt és jó mérnököket szerezni a garázsba, kellenek pilóták is, akik kihozzák a maximális tempót az autóból. Az Audi okosan az, „öreg róka + fiatal trónkövetelő” páros mellett döntött.

Nico Hülkenberg: A német veterán, aki a fél F1-es mezőnyt túlélte már, és akiről mindenki tudja: ha egy szekérből 110%-ot kell kihozni a kvalifikáción vagy a káoszfutamokon, ő rá az ember. Talán nem a leggyorsabb, de megbízható, célba viszi az autót.

Gabriel Bortoleto: A brazil szupertehetség, aki a Forma-3 és a Forma-2 bajnoki címeinek megnyerése után érkezett a száguldó cirkuszba, hogy bebizonyítsa, miért tartják a jövő nagy ígéretének.

Az Audi jelenleg 10 ponttal áll a tabellán, amely amivel a mezőny hátsó részében harcolnak. Egy pontra vannak a Williamstől, és bőségesen megelőzik az 1 pontos Aston Martint és a még pont nélküli Cadillacet.

A pontok nem egyenlően oszlanak, meg, hiszen Bortoleto szerezte mind a tízet a csapat számára. A fiatal pilóta a rendezvényen el is árulta, hogy azt szeretné, ha a Magyar Nagydíjon már mindketten pontot szereznénk.

Hogy ehhez mi lehet a megfelelő út, arról Hülkenberg beszélt Tom Kristensennek, hiszen ki más kérdezhetne az eseményen, mint az Audi legendája, a kilencszeres Le Mans-győztes. „Az energiamenedzsment idén a legfontosabb kérdés, így sokat dolgoztunk azon hogy különféle forgatókönyvet dolgozzunk ki a Hungaroringre is.” Azt már Allan McNish, az Audi utánpótlásáért felelő vezető (ex-F1-pilóta, 3 szoros Le Mans-győztes) tette hozzá később, hogy a kritikus pont az időmérő edzés a magyar pályán.

„Nehéz pálya, kevés egyenes, sok kanyar. Szombat délután sok minden el fog dőlni. Az idomerőn mindennek rendben kell lennie. Tizedek fognak dönteni. Ha egy méterrel később fékezel, már elrontod, és ez sokba kerülhet másnap” – mondta McNish.

A rendezvényen egyébként néhány érdekességet megtudhattunk a pilótákról, például, hogy táncban és énekben is Bortoléto lenne a nyerő, ha versenyeznének, sőt a brazil pilóta elárulta, hogy át szokott dolgozni ismert dalokat a saját íze szerint.

Az is kiderült, hogy Hülkenberg megtanította a profi lazítást csapattársának, aki a futamok előtt addig csak úgy ücsörgött, várta az alkalmat, hogy autóba pattanhasson. Ám látta, hogy a német ilyenkor „alszik”. Ezért eltanulta a powernapet, hogy töltődjön bevetés előtt.

Felmerült a kérdés, hogy a pilóták melyik pályát hoznák be sorozatba, ha arra lehetőségük lenne. Hülkenberg aki szinte nagyjából a világ összes pályáján versenyzett vagy tesztelt már, Portimaót említette, amelyet hullámvasútként írt el. (A portugál helyszín egyébként 2027-ben vissza is tér az F1-be.), Bortoleto választása Imolára esett.

Kristensen bedobta Le Mans-t, de Hülkenberg szerint – aki szintén nyert ott 24 órás versenyt – ott túl sok az egyenes és kevés a kanyar. Ez meggyőzte a dán kérdezőt.

Az Audi az idei futamokon egyelőre azt hozza, amit egy formálódó csapattól várhattunk: a tanulási fázis élesben zajlik Megvoltak a villanásaik, nem a világbajnoki címért mennek, de az alapok stabilak, az erőforrás bírja a kiképzést, a fejlődési ív felfelé mutat.