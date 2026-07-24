Budapest csodálatos panorámája adta a hátteret az Audi csütörtök esti eseményéhez, amely kiváló alkalom volt a hétvégi Forma-1 Magyar Nagydíjra hangolódáshoz. A csapat nem aprózta el, nemcsak az alakulat aktuális versenyzői vettek részt a partin, de az Audi legendás márkanagykövetei is.
Nem ma volt, amikor Ingolstadtban eldöntötték: a Le Mans-i dominancia, a DTM-trófeák meg a Dakar-rali után ideje meghódítani a motorsportok királykategóriáját is. A nagy bejelentést még 2022 nyarán, a Belga Nagydíjon dobta be bombaként az Audi: csapatot indítanak a Forma-1-ben.
A recept papíron egyszerűnek tűnt, a valóságban viszont kőkemény meló: ahelyett, hogy a nulláról építettek volna fel egy teljesen új csapatot, felvásárolták a patinás svájci Sauber-istállót. De nem névadó szponzorként érkeztek, hanem az új, 2026-os motorszabály-változásokra szabva saját hajtásláncot fejlesztettek a neuburgi központban, miközben az autó építése továbbra is Hinwillben folyik.
A projekt élére ráadásul nem kispályás arcok kerültek: a Ferraritól érkezett Mattia Binotto és a Red Bull-tól pedig Jonathan Wheatley – utóbbi azóta távozott -, hogy a gyári Audi F1 Team a leendő győzelmek útjára lépjen. A hírek szerint hétéves tervük van, hogy a legjobbak legyenek.
Egy gyári projekthez nem elég csak pénzt és jó mérnököket szerezni a garázsba, kellenek pilóták is, akik kihozzák a maximális tempót az autóból. Az Audi okosan az, „öreg róka + fiatal trónkövetelő” páros mellett döntött.
Gabriel Bortoleto: A brazil szupertehetség, aki a Forma-3 és a Forma-2 bajnoki címeinek megnyerése után érkezett a száguldó cirkuszba, hogy bebizonyítsa, miért tartják a jövő nagy ígéretének.
Az Audi jelenleg 10 ponttal áll a tabellán, amely amivel a mezőny hátsó részében harcolnak. Egy pontra vannak a Williamstől, és bőségesen megelőzik az 1 pontos Aston Martint és a még pont nélküli Cadillacet.
A pontok nem egyenlően oszlanak, meg, hiszen Bortoleto szerezte mind a tízet a csapat számára. A fiatal pilóta a rendezvényen el is árulta, hogy azt szeretné, ha a Magyar Nagydíjon már mindketten pontot szereznénk.
„Nehéz pálya, kevés egyenes, sok kanyar. Szombat délután sok minden el fog dőlni. Az idomerőn mindennek rendben kell lennie. Tizedek fognak dönteni. Ha egy méterrel később fékezel, már elrontod, és ez sokba kerülhet másnap” – mondta McNish.
A rendezvényen egyébként néhány érdekességet megtudhattunk a pilótákról, például, hogy táncban és énekben is Bortoléto lenne a nyerő, ha versenyeznének, sőt a brazil pilóta elárulta, hogy át szokott dolgozni ismert dalokat a saját íze szerint.
Felmerült a kérdés, hogy a pilóták melyik pályát hoznák be sorozatba, ha arra lehetőségük lenne. Hülkenberg aki szinte nagyjából a világ összes pályáján versenyzett vagy tesztelt már, Portimaót említette, amelyet hullámvasútként írt el. (A portugál helyszín egyébként 2027-ben vissza is tér az F1-be.), Bortoleto választása Imolára esett.
Kristensen bedobta Le Mans-t, de Hülkenberg szerint – aki szintén nyert ott 24 órás versenyt – ott túl sok az egyenes és kevés a kanyar. Ez meggyőzte a dán kérdezőt.