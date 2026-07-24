Nálunk állandó téma a társadalmat szolgáló gépjármű flották öregedése, a rendszerek modernizálása. Ebben jóval előttünk járnak a nyugat-európai országok, de a közelmúlt Franciaországban történt eseményei alapján a legfrissebb technika nem épp a legalkalmasabb a munkavégzésre.

Legalábbis ezt állítja a Francia Tűzoltók Országos Szövetsége (FNSPF). Azt szeretnék elérni, hogy sürgősen vizsgálják felül a károsanyag-kibocsátási és bizonyos biztonsági előírások alkalmazását a megkülönböztetett jelzést használó beavatkozó járműveknél.

A vita egyik középpontjában a részecskeszűrő és az ehhez használt AdBlue áll.

A modern SCR-részecskeszűrő dízelmotor kipufogógázában található nitrogén-oxidok mennyiségének csökkentése. Ehhez a rendszer AdBlue folyadékot fecskendez a kipufogógázba, amelynek segítségével a nitrogén-oxidok jelentős része nitrogénné és vízzé alakítható.

Ez alapvetően egy jó megoldás, hogy csökkentsék a káros anyagok kibocsájtását, csakhogy a rendszer nagyon bonyolult, a korszerű emissziós rendszerek érzékelőkkel, elektronikával és folyamatos önellenőrzéssel működnek. Egy hibás jeladó vagy az SCR-rendszer problémája adott esetben teljesítménykorlátozást okozhat, szélsőséges esetben pedig az újraindítást is megakadályozhatja.

Egy átlagos teherautónál ez bosszantó műszaki hiba. Egy olyan járműnél, amelynek éppen egy lángoló erdő közepén kellene dolgoznia, viszont recept a katasztrófára.

Raphaël Thillaye du Boullay alezredes, a Hérault megyei tűzoltóság műszaki és logisztikai vezetője szerint a szigorúbb előírások valóban kevésbé környezetszennyező motorokat eredményeztek, de ezek egyben összetettebbek, technológiaigényesebbek és sérülékenyebbek is lettek.

A tűzoltóknak viszont szerinte „egyszerű, robusztus, ellenálló és megbízható motorokra” van szükségük.

A vezetéstámogató rendszerek is akadályozzák a munkát

A francia tűzoltók ráadásul nem álltak meg az AdBlue-nál. Problémákat látnak az európai kötelező előírások nyomán egyre több járműbe bekerülő vezetéstámogató rendszerek használatában is.

Ami egy átlagos teherautóban balesetet akadályozhat meg, az egy szirénázó tűzoltóautóban bizonyos helyzetekben zavaró lehet.

Példaként említették a sávjelzéseket figyelő rendszereket, az akadályfelismerést és az automatikus fékezést, valamint a vezető figyelmét ellenőrző kamerákat. A tűzoltók munkája ugyanis időnként éppen olyan manővereket követel meg, amelyeket egy hétköznapi közúti jármű elektronikus őrangyala veszélyesnek ítélhet.

A jelenlegi uniós szabályozás a nehéz járművek esetében több ilyen biztonsági rendszer alkalmazását is előírja, ugyanakkor a vezető számára biztosítani kell a rendszer felülbírálásának lehetőségét. A francia tűzoltók szerint ettől még a gyakorlati használat során léteznek problémás helyzetek.

Az ügy politikai képviselet is kapott, a tűzoltók panaszait felkaroló döntéshozók azt szeretnék elérni, hogy Franciaország tárgyaljon az Európai Unióval a tűzoltó- és mentőjárművekre vonatkozó különleges mentességekről, vagy legalább olyan műszaki módosításokról, amelyek vészhelyzetben garantálják a jármű működőképességét.

A vita valójában nem arról szól, szükség van-e tisztább motorokra vagy biztonsági rendszerekre. Hanem arról, hogy ugyanazokat a szabályokat kell-e változtatás nélkül alkalmazni egy autópályán árut szállító kamionra és arra a tűzoltóautóra, amelynek adott esetben perceken múlik, hogy odaér-e egy égő házhoz.