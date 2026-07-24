Miközben egyes gyártók akár 25-30 ezer kilométeres csereperiódust is engedélyeznek, sok szerelő ennél jóval óvatosabb: szerintük átlagos, hétköznapi használat mellett érdemes hamarabb lecserélni az olajat.

A motorolaj feladata ugyanis jóval több annál, hogy egyszerűen „megkenje” a motort. Csökkenti a mozgó alkatrészek közötti súrlódást, segít elvezetni a hőt, lebegésben tartja a működés során keletkező szennyeződések egy részét, valamint védi a belső alkatrészeket a korróziótól és a kopástól. – írja a motor.pl

Csakhogy mindezt nem tudja korlátlan ideig.

Elnyúltak a csereidők

A modern, teljesen szintetikus motorolajok valóban sokkal többet kibírnak, mint a néhány évtizeddel ezelőtti kenőanyagok. Ettől azonban még ugyanúgy öregszenek.

Már az első indítástól kezdve magas hőmérsékletnek, oxidációnak és égéstermékeknek vannak kitéve. Idővel mikroszkopikus fémrészecskék is kerülhetnek az olajba, bizonyos közvetlen befecskendezéses motoroknál pedig üzemanyaggal is hígulhat a kenőanyag.

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Minél tovább fut ugyanaz az olajtöltet, annál inkább romlanak annak kenési és védelmi tulajdonságai.

Ez különösen az olyan alkatrészek számára lehet kellemetlen, amelyek érzékenyek a megfelelő olajnyomásra és kenésre. Ilyen lehet például a vezérműlánc feszítőmechanizmusa, a turbófeltöltő, illetve számos hidraulikus működtetésű motoralkatrész.

Éppen ezért a hosszú, akár 30 ezer kilométeres gyári periódus elsősorban a szervizlátogatások számát és az üzemeltetési költségeket csökkenti. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden használati körülmény között ez jelenti a motor számára is az ideális megoldást.

A városi használat a gond

Paradox módon nem feltétlenül az autópályázás viseli meg legjobban a motorolajat.

Sokkal kedvezőtlenebb lehet a napi néhány kilométeres ingázás, a gyakori hidegindítás, a dugóban araszolás és az, ha a motor csak ritkán éri el tartósan az üzemi hőmérsékletét.

Rövid utaknál a motorban képződő nedvességnek nincs mindig ideje teljesen elpárologni. Az olajba üzemanyag, korom és egyéb égéstermékek kerülhetnek, amelyek idővel gyorsíthatják az olaj öregedését és elősegíthetik a lerakódások kialakulását.

Ezért fordulhat elő, hogy egy évi 10 ezer kilométert futó, kizárólag városban használt autó motorolaja rosszabb körülmények között dolgozik, mint egy évente 20-25 ezer kilométert autópályán megtevő kocsié.

Sok szerelő 10-15 ezer kilométernél húzza meg a határt

A gyakorlatban rengeteg szakember a 15 ezer kilométerenkénti vagy évenkénti olajcserét tartja biztonságos kompromisszumnak – természetesen mindig azt figyelembe véve, amelyik előbb bekövetkezik.

Főként városi üzemben, turbós motoroknál, közvetlen befecskendezéses benzineseknél és bizonyos dízeleknél gyakran még ennél is óvatosabb, nagyjából 10 ezer kilométeres periódust javasolnak.

Ez nem univerzális szabály, hiszen a megfelelő intervallum motoronként, olajspecifikációnként és használati körülményenként eltérhet. Elsődleges támpontnak továbbra is az autó gyártójának előírását kell tekinteni, különösen garanciális autóknál.

Egy dolog azonban biztos: az olajcsere elhanyagolása tipikusan az a spórolás, amelynek a végén sokkal nagyobb számla érkezhet.

Ráadásul nemcsak az olajcsere időpontja számít. Fontos a motorolaj szintjének rendszeres ellenőrzése is, és legalább ennyire lényeges, hogy pontosan a motorhoz előírt viszkozitású és gyártói jóváhagyással rendelkező kenőanyag kerüljön bele.

Egy kanna megfelelő olaj és egy szűrő ára eltörpül egy turbófeltöltő, vezérlés vagy komolyabb motorjavítás költsége mellett. Ebben az esetben tehát nem feltétlenül az jár jól, aki a legtovább képes kihúzni két szerviz között.