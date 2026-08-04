A Duna vízállása sosem látott mélységekbe süllyedt a korábbi rekordmelegeket hozó, az elmúlt napokban pedig újabb brutális hőséget produkáló időszakban.

Összességében egyéni és közösségi szinten is nehezen viselhető a pokoli meleg, nemzetgazdasági szempontból pedig valószínűleg hosszan nyögjük majd a(z utó)hatásait, de a vizeink apadása, kiszáradása bizonyos szempontból pozitív mellékhatással is jár: az eddig vízzel borított medrekből sorra bukkannak elő a történelmi, sőt, egyenesen régészeti jelentőségű leletek.

Ezekhez a hétköznapi embernek nem érdemes nyúlnia, mert a különböző leleteknél nem pusztán az adott tárgy, hanem a környezet, a „mélység”, a potenciálisan mellette fekvő további tárgyak, összességében a kontextus bír kiemelt fontossággal, míg a kimondottan modern kori, 20. századi, háborús „leleteknél” ott van a robbanás-, sérülésveszély, azaz mindig hozzáértőkre, szakemberekre kell hagyni a vizsgálatukat, kiemelésüket, esetleges megsemmisítésüket.

A fentiekkel együtt tényleg érdekes, hírt érő dolgok kerülnek elő a napokban, a korábbi Opel Corsa után Budapsten, a Batthyány téri rakpart sziklái között egy második világháborús motorkerékpár roncsát vették észre a járókelők a hétvégén.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) helyszínre érkező munkatársai megállapították, hogy egy német DKW NZ 350-1 motorkerékpárról, ráadásul egy közel komplett darabról van szó, írták.

A rekordalacsony vízállás azonban sokkal veszélyesebb eszközöket is láthatóvá tett: mintegy hat, hordozókeretben lévő német tányérakna, valamint kézigránát és tüzérségigránát-maradványok is előkerültek. A hatóságok szombat éjszakára biztosították a helyszínt, hajnali kettőkor pedig az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái végrehajtották a mentesítést.

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Az iszap és a törmelék eltávolítása közben további, de szintén veszélyes, ugyanakkor akár tudományos értékkel bíró dolgok is előbukkantak: egy „háborús hulladékgödör”, amelybe az ostrom után egyaránt beleszórták a hulladékot és a hadianyagot – főként német és orosz gyalogsági lőszerek, állatcsontok és civil kerámiák kerültek elő. Összesen tíz német TMi–35 akna miatt kellett ismét riasztani a tűzszerészeket. Kiemelésükhöz és elszállításukhoz már a Bem rakpart forgalmának ideiglenes lezárására is szükség volt.

A kiemelt motorkerékpár alatt emberi maradványokra is bukkantak a HM HIM munkatársai, amelyekről – a leletanyag alapján – feltételezhető volt, hogy katonai vonatkozásúak, a II. világháború időszakából. A HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság szakemberei a feltárási munkát megkezdték, azonban a maradványok és a leletanyag elhelyezkedésének vizsgálata alapján megállapították, hogy német katonákról van szó, így a helyszínt és az addig exhumált vázat – a magyar hadisírgondozó szakemberek levonulása és az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonáinak mentesítési munkálatait követően – átadták a német partnerszervezet, a Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) magyarországi exhumálásokért felelős munkatársának. A további maradványok kiemelését már a VDK végezte el.