Még a Škoda cseh fejesei is fejet hajtottak nemrég egy fiatalember, Petr Seemann munkássága előtt. A férfi ugyanis nem sokkal a Kodiaq második generációjának debütálása után úgy döntött, épít magának egyet. Persze nem akkorát, mint az igazi, beérte tizedakkora méretűvel is, fő alapanyagként pedig papírt használt. A mű végül 1,5 év alatt készült el, a modell tökéletesítésével pedig összesen 700 munkaórát töltött.

A képre kattintva galéria nyílik!

9 fotó

„Röviddel a bemutatása után kezdtem, szóval várnom kellett egy kicsit a műszaki rajzok elérhetőségére” – fogalmazott Seemann, hozzátéve, hogy választása azért erre a modellre esett, mert a hátsó traktust egyszerűbb megalkotni. Persze így is voltak izzasztó alkatrészek, például az első lökhárítóval sokat szenvedett az alkotó, aki egy Sportline kivitelű Kodiaqot meg, annak minden belső részletével együtt.

A papírautó merevségét különböző vastagságú kartonok biztosítják, a kötéseknél pedig többféle ragasztót is bevetett a cseh férfi, mindig olyat, amit éppen megkívánt a helyzet. A fényezés szinte autógyári minőségű, minden panel 4-5 soron le lett kenve. A csillogás a külső részeknél a felhasznált fotópapírnak köszönhető.

Seemann alapból úgy tervezte már az autót, hogy kormányozható legyen, de emiatt a borítás alatti pontosságra is figyelni kellett, nem beszélve a kerékjárati ívekről, melyekben rétegelt furnérból készült kerekek találhatóak. Nagy hangsúlyt kaptak az autó fényei: nem csak a fényszórók és a hátsó lámpák világítanak a Kodiaqon, de a beltér ezen a téren is megkapta a gondos törődést. Kívülről is belátni az autóba, hála a Durofol fóliából készült ablakoknak, melyeket ahol kellett, egy vékony filmréteggel sötétített.