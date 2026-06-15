2006-ban már elég öreg voltam ahhoz hogy felfigyeljek az akkor elhangzó, szerelői, autótulajdonosi dogmákat. Akkoriban volt friss, ropogós új típus a B6-os Volkswagen Passat, amit látva sokan legyintettek: hol lesz ez a kupac műanyag húsz év múlva? Túl sok elektronika, túl bonyolult megoldások, akkor sokan úgy vélekedtek, hogy ez a generáció már 20 év után biztosan a roncstelepen fog pihenni.

Egy Romániában dokumentált gép bizonyítja, hogy jóslatuk falsnak bizonyult.

Felbukkant ugyanis egy építőipari cég által nyúzott Volkswagen Passat nemrég átlépte a bűvös 1 000 000 kilométeres futásteljesítményt, és ami a legszebb: a mai napig aktív, napi használatban van.

A szóban forgó, 2006-os gyártású Passat B6 orrában a legendás, 105 lóerős 1.9 TDI ketyeg. Nyelte a port az építkezéseken, vágtázott autópályán, ugyanakkor ez volt a családi nyaralások és privát utazások elmaradhatatlan kelléke is.

Évi nagyjából 50 000, azaz havonta több mint 4000 kilométeres futással a háta mögött az autó 2026-ban elérte azt a pontot, amire a wolfsburgi mérnökök sem készültek fel: a gyári kilométerszámláló egyszerűen feladta a harcot.

Miután a műszerfalon megjelent a 999 999 kilométeres érték, a kijelző vízszintes vonalkákra váltott. A rendszer architektúráját ugyanis egész egyszerűen nem hét számjegy megjelenítésére tervezték.

A tulajdonos elmondása szerint a maratoni élettartam titka nem más, mint az időben, óramű pontossággal elvégzett karbantartás és a folyamatos, napi szintű használat.

Az évtizedek során persze volt szükség a természetes elhasználódásból fakadó beavatkozásokra: a vezérműtengelyt és a szelepelemelőket (hidrotőkéket) nagyjából 350 000 kilométer környékén cserélni kellett. Jelenleg az autó a második kuplungjával falja a kilométereket, miközben a motorblokk és a sebességváltó is az eredeti, gyári darab.

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Hétköznapi használat, extrém számok

Ezt a csillagászati kilométer-mennyiséget teljesen átlagos, hétköznapi körülmények között, mindenféle speciális kímélés vagy utólagos átépítés nélkül pörgették bele az autóba. A leghosszabb egybefüggő túrája egy háromnapos, több mint 2000 kilométeres országjárás volt a hazai utakon.

A gazdája szerint az ok, amiért eszük ágában sem volt megválni tőle, pofonegyszerű: a kényelem, a bőséges beltér és a nevetségesen alacsony fogyasztás. Napi használatban a Passat ma is gond nélkül teljesít 1000 kilométert egyetlen 70 literes tankolással.

Egy igazi felső polcos népautó

Az 1973-ban debütált Passat a Volkswagen portfóliójának egyik legmeghatározóbb, legismertebb pillére. A modellből világszerte több mint 34 millió példány talált gazdára az eddigi kilenc generáció során. Ezzel a Golf mögött és a legendás Bogár előtt a Passat a márka történetének második legkelendőbb modellje.