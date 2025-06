Eredetileg a kombi a Kombinationskraftwagen szóból rövidült és a munkacélból illetve családszállításra is használható autófajta kettős funkciójára utalt. Zöldségesek, kisiparosok hátasai után a kombik kiléptek a malteres vödrök és a krumplis zsákok árnyékából, idővel a prémiummárkák ügyfelei is választhatták a praktikusabb csomagterű, az akkor még lehajthatatlan háttámlás limuzinoknál sokkal jobban használható autókat. A Volvo korán lépett, a Mercedes-Benz a W110/111-es Fecskéből készített először gyári kombit, az Audinál a második generációs 100-asból született az első Avant 1977-ben, a BMW az E30-as Touringgal vette fel a klasszikus családi autóformát a kínálatába. A Jaguar az ezredforduló után, a Cadillac 2010-ben mutatott be először szériagyártású kombit.

Addigra az Audi rég továbbgondolta az Avantot és bizonyos sportmodellekből nem is készült lépcsőshátú, lásd a Porschével közösen fejlesztett RS2-t a 315 lóerőre vadított öthengeressel vagy a biturbó V6-as RS4 Avantot, amelyekért ma vagyonos gyűjtők vetélkednek.

Jóllehet már vezettük az új A6-ot, az Audi megszépítette a 100-as Audikat beleszámítva a nyolcadik generáció búcsúját. A 600 lóerős RS6 mellé érkezett 2022 végén a 30 lóerővel és 50 Nm-rel erősebb RS6 Performance, majd az egészet megkoronázta tavaly a 660 darabra limitált, szintén 630 lóerős, de még sokkal drágább RS6 GT-vel A Vezessnél az RS6 Performance járt teszten, amely erősebb és jobban gyorsul a sima RS6-nál, de tízmilliókkal kevesebbe kerül a GT-nél.

Külső Kicsit rejtőszín a Sebring-fekete kristályfényezés, könnyen alábuknak benne az RS6 Performance formajegyei. 792 480 forintért ez a második legdrágább szín, de biztosan nem a leglátványosabb a gránátalmavörös és az Ascari-kék mellett. Nem spórolt az Audi a sportkombin, a csúcsmodellnek kevés közös kasztnieleme van a többi C8-as A6 kombival. Csak a csomagtérfedél, az első ajtó és a tetőlemez egyforma. Itt még adott az új A6 generációhoz sajnos egyáltalán nem rendelhető tolótető, a panoráma üvegtetőbe integrálva. Az embléma és a motorházfedél éle közötti három szögletes levegőbelépő tisztelgés a Sport Quattro előtt, akárcsak a hátsó sárvédők felső izomkötege, ami a legjobb részletek egyike a formatervben. Jól kiemeli az oldalanként 4-4 centis szélesítést, ami a 20 mm ültetéssel együtt brutálisan jó kiállást ad az autónak. A széria gumiméret 275/35 ZR21, de a tesztautó a 22-es kerékszettet kapta 285/30 ZR22-es gumiabroncsokkal. De ez nem az a szintén 22-es, de neodímiumsárga és 5×2 ipszilonküllős, kovácsolt könnyűfém keréktárcsa, amely kerekenként 5 kg tömegcsökkentést jelent. Ennek a nagyjából 2015 kilós önsúlynál nem a súlymegtakarítás, hanem a rugózatlan tömeg lefaragása, jobb lengéskényelem miatt van jelentősége. Egy RS6 méretre sem egy filigrán gépezet. A 2929 milliméteres tengelytávú überkombi hossza 4995, szélessége 1951, magassága 1460 mm. Kívülről is látni, hogy a Performance áll előtted, csak tudni kell, mit nézz és persze ismerni az extralistát, mert felárért nagyon sok mindent megváltoztathatsz. A tükörház az RS6 matt aluötvözete helyett matt szürke, ez az árnyalat fedné a tesztautón feketére fújt többi karosszériaelemet is. Csakhogy felárért a tesztautó megkapta a külső visszapillantókat fedő szénszálas házat és a többi mattszürke elem az orron feketére váltott. A nagy feketeség oka a fekete optikai csomag, ami az első és a hátsó négy karikán túl kiterjed az első légterelőre, az első lökhárító oldalsó szárnyaira, a küszöblécekre, az oldalsó ablakok kereteire. Hagyomány az Audinál, hogy az S jelű sportmodellek oldalanként két kerek kipufogóvéget kapnak, az RS tradicionálisan oldalanként egy, de ovális véget. Körülöttük a hátsó diffúzor alapértelmezésben matt szürke volna, de az itt látható fényezett feketében is rendelhető.

Belső tér Botlásokra vetemedett az Audi néhány frissen bemutatott autójának utastéri minőségérzetében. Az új Q5-nek nagyon nem tett jót a spórolás és az új A6 sem éri el azt az igényességet, ami modellciklusa végén is sugárzik az RS6-os C8-ból. Ez itt a békebeli, jóléti Audi-világ kifogástalan anyagokból. Kattints ide a belső képek galériájáért! 46 fotó Kék-fekete színösszeállítású, rombuszmintás kárpitozású sportülés és színben passzoló, kék biztonsági öv nemesíti az autót. A kapcsolók működésén és a felhasznált anyagokon kívül a B&O-hifi is nagyon sokat hozzátesz az életminőségedhez a műszerfal széléről kiemelkedő magassugárzókkal. Összesen 23 hangszóró teremt térhatású hangzást az 1920 wattos, 23 csatornás erősítővel működő hangrendszerrel. Három képernyővel találkozunk az utastérben. A vezető előtt a digitális óracsoport képátlója 12,3”, a középkonzolon a felső érintőképernyőé 10,1, a klímafunkciók vezérlésre szolgáló, rezgéses visszajelzéseket is adó alsó képernyőé 8,6 hüvelyk. Kár, hogy leállított motorral zsíros ujjlenyomatok csúfítják az utóbbi kettő felületét. Kínosabb ezen a szinten, hogy a kijelzőkön megjelenített autók fényezése nem igazodik az autó tényleges színéhez, pedig ezt nagyon sok BMW-n kívül a Renault Zoé is tudja a 2019-es nagy modellfrissítés óta. A sportmodell háromféle műszerfali grafikát kínál, Sport, Performance, Runway közül választhatunk és a nézetváltásokkal továbbra is adott a térképhangsúlyos nézet a navigálás megkönnyítésére. Van kereszt- és hosszirányú gyorsulásmerőnk is. Jó mélyre lehet merülni a digitális kijelzőkkel játszva, az óracsoportra kiíratható a kereszt- és a hosszirányú gyorsulás, mérhetünk köridőt versenypályán. A felső képernyőre azt is lekérhetjük, hogy a differenciálmű, a váltó- és a motorolaj illetve a hűtőfolyadék és a féktárcsák hőmérséklete milyen tartományban van, pont jó üzemmeleg-e vagy hűtőköröket igényelnek. Igazán szépek az RS6 feliratos küszöbdíszlécek, a hátsókban is van megvilágítás. Ha nem is pazarlóan, de tágas a tér hátul, a kombi tetőívének köszönhetően a fejtér is bőséges. Felárért fűthetők a hátsó szélső ülések, két 15 wattos USB-C-töltő jut a hátul utazóknak, ami kiegészíti a két első USB-töltőnyílást és a vezeték nélküli töltőt. Családi autóként nagyot megy az Audi RS6. Csomagtartója 548-1658 literes, a háttámla 40:20:40 arányban osztott, a csomagtér felosztásában hasznos és kivitelében is méltó egy RS6-hoz a sínbe fixálható rudakból és hevederből álló csomagrögzítés. A G99-es BMW M5 Touring csomagtere 500-ról 1630 literre bővíthető, az idén 15 éve bemutatott, 564 lóerős Cadillac CTS-V Sport Wagoné 720-1644 literes volt.

Technika Normál esetben az Audi az S6-tal és az RS6-tal az M5 teljesítménye alá és fölé is belő egy sportmodellt. De a BMW felbillentette az erőegyensúlyt, mert a konnektoros hibrid hajtással 2,4-2,5 tonnásra hízó M5 727 lóereje felülírta a korábbi erőviszonyokat. A következő RS6 közelebb juthat az M5-höz. Más hosszmotoros Audikhoz hasonlóan a nyolcadik generációs A6 alapja is a moduláris hosszmotoros építőkészlet, a második generációs Q7-tel bevezetett MLBevo padlólemez. A közvetlen benzinbefecskendezéses nyolchengeres 3996 köbcentis, két fix lapátgeometriájú turbófeltöltője a hengertömb V-jében dolgozik. A motor a 0W40 viszkozitású motorolajat szereti. 48 voltos kisegítő hibridrendszer működik az RS6-ban, a villamos gép a szíjhajtású önindító-generátor, amely 12 kilowattal képes áramot visszatermelni. A rendszer a kevésbé pazarló fogyasztás érdekében kiterjeszti az alapjárati motorleállítás fázisait, akár 22 km/óráig és maximum 40 másodpercig lehetővé téve a gurulást gázelvételkor. 40:60 az eleve farhangsúlyos nyomatékarány, amin a mechanikus középső differenciálmű bőven tud variálni a tapadás függvényében. A két szélső érték 70:30 és 15:85 az első és a hátsó kerekek nyomaték-megoszlása között. A Performance kiegyenlítőműve kompaktabb és kisebb, mint a sima RS6-é. Alapáron jár a Performance modellhez a bővített RS menetdinamikai csomag, benne a

fordulókör átmérőjét egy méterrel csökkentő hátsókerék-kormányzással, a 305 km/óráig elengedett leszabályozással és a hátsó sport differenciálművel. Az ívkülső hátsó kerék nyomatékának növelésével a tesztelt Audi RS6 agilisabban fordul, amit az ívbelső kerekekre adott, vezetőként nem észlelhető fékimpulzusokkal told meg a menetdinamikai szabályozás. A bővített RS menetdinamikai csomag csak szénszálerősítésű kerámia féktárcsákkal együtt választható. A féktárcsa a BMW i3 kapcsán autóipari szénszálas termékeiről ismert SGL Carbon és a Brembo közös fejlesztése. Összesen 34 kilogrammal könnyebb a fékrendszer az elöl 440, hátul 370 milliméteres kerámia féktárcsákkal. Elöl és hátul is ötlengőkaros a futómű, az RS6-ban alapáron adaptív légrugózással. A feszesebb légrugókkal a német autómárkák által lassan négy évtizede vállalt 250-es határolás nem csak 280-ig engedhető el, már a légrugós RS6 is leszabályozása is kitolható 305 km/órára. Ez a generáció is megkapta opcióként az acélrugós kerékfelfüggesztést állítható lengéscsillapítókkal. A rendszerben a gátlók összekötésével és a hidraulikafolyadék gyors áramoltatásával hidraulikus kiegyenlítéssel csökkenthetők a karosszéria mozgásai. Például egy húzós balkanyarban a bal hátsóból a jobb első lengéscsillapítóba pumpált hidraulikaolajjal mérsékelhető az oldaldőlés, de a bólintás és az ágaskodás is tompítható az első-hátsó olajnyomás villámgyors módosításával. Amikor az RS6 csak tuningalap

Amikor az RS6 csak tuningalap

Vezetés Beszálláskor a szervozárás finoman besegít a hanyagul behúzott ajtók csukásába, ez az egyik legfontosabb extra a C8-as A6-hoz, hogy ne kelljen csapkodni az ajtókat. A combtámasztást ülőlap-hosszabbítással javító sportülés remekül tart, a kék övet becsatolva gombnyomásra kel életre a motor. Indítás után a V8 dohogása és érzéki rezgései tele vannak ígérettel, hogy a mai napban is lesz egy kanyar, egy előzés, egy kigyorsítás, amire akkor is emlékszek amikor már rég nincs meg az autó. Csábítás és kísértés az a 850 Nm és 630 lóerő, aminek parancsolhatunk. Fellazított ESP-vel, sportba húzott váltóval a rajtautomatikát fék-gázzal aktiválva rakétaként gyorsul az RS6. Elrugaszkodáskor mind a négy kereke nyikkan, ha nem tökéletesen sík az aszfalt kicsit táncol hozzá a feneke és amikor eszedbe jut kiereszteni a bent akadt levegőt, már 160 felett jársz. Tébolyító erő robban ki a motorból, amit a négy hajtott kerék teljes egészében haladásra vált. A V8 életjeleit a Performance nyolc kilogrammal kevesebb zajszigetelő anyag mögé rejti, így őszintébb, tökösebb dübörgés festi alá a gyorsulást. 3,4 mp a veretés 100-ig, két tizeddel jobb, mint a majdnem 100 lóerővel erősebb hajtásrendszerű, de közel 3 mázsával nehezebb M5 Touringban. Az RS6 padlógázon szabályosan beszűkíti a látóteredet, ahogy rád rántja a horizontot. Hátborzongató az őserő, ami érzésre szétporlasztja a 2,2 tonnához tartozó tehetetlenséget. Az RS6 nem úgy gyorsul, mint a villanyautók, amelyek kilövése utánozhatatlan, de előbb-utóbb lanyhul a gyorsulás. A nyolchengeres erőgép 200 felett is kérlelhetetlenül rántja feljebb a tempót. Ha el kell venni a gázt, az éles üzemmódokban ropog és visszadörög a kipufogó, a motor átmasszíroz a hangjával. Kigyorsításkor vízen meg-megmoccan a fara, elindulásból kikanyarodva nagy gázra rendesen élet költözik belé. A kormánykerék Alcantara-bevonata csodás, a kormányzás pontos. Az Audi RS6 a valóságosnál kisebb és könnyebb autónak mutatja magát. Fél napra szelídült csak a monszuneső a teszt időszakára, de ha jut pár kanyar száraz országúton, azonnal átjön, menyire állat ez az autó. Hűvös fölénnyel jutunk túl a kanyarokon, az RS6 precíz célszerszám a gyors autózásra, de a hangjában és a kormányzásában van annyi lüktetés, hogy sose hasson ridegnek. Egy eredendően fegyelmezett világ szülötte, de megszállottak alkották, ami abból is látszik, hogy a Sport Auto tesztjén az elzászi Anneau du Rhin versenypályán 1:20,2-vel két tizedmásodperccel jobb köridőt ment az Alpina A110R-nél, tehát az A110 semisclikes, szénszálas felnis csúcsmodelljénél. Az összkerékkormányzás hangolása kiváló, mert az überkombi úgy tudja kisebbre nyesni a fordulókörét és nagy sebességnél stabilizálni magát, hogy nagy tempónál hiányzik belőle a hátul is kormányzott autók jelentős részénél tapasztalható bizonytalanság és kiszámíthatatlanság. Kétféle beállítás konfigurálható az RS gombra a kormánykeréken. Érdemes legalább az egyikkel mindent a legélesebbre tenni, kivéve a futóművet, mert a legkeményebbel elpattoghat úthibákon, ha nem asztalsimaságú az út. Sötétben sem kell sokat visszavenni az egészséges tempóból. Országúton áldás a nagy felbontású mátrix-LED-fényszóró a lézerrel erősített távfénnyel. De az RS6-ban az a legnagyobb szám, amekkora pályát bejátszik. Társad abban, hogy kisüthesd az agyad, de nyugodtan vezetve szépen adja a civilizált családi autót. Utazós kvalitásainak a hosszú áttételezés is jót tesz, nyolcadikban 130-nál 2000 a percenként fordulatszám. A váltások eredendően finomak, sportosabb üzemmódokban sincs túltolva a dramatizálásuk, de az enyhén nyersebb kapcsolások jót tesznek a hangulatnak. Kényelmével remekel hosszú utakon, csomagterével nyaraláskor és ha van hozzá elég nagy parkolóhely életed fő helyszínein, akkor a napi járós szerepben is jól boldogul. A felnimérethez képest kényelmes a rugózás, megrázkódtatások nélkül jutunk túl az úthibákon, pedig a 285/30 ZR22-es gumik alig tudnak tompítani az ütéseken. Ionizált levegőt lélegezhetünk be a négyzónás légkondival megteremtett hőmérsékleten, a levegőt külön nyári és téli illatkompozíció teszi kellemsebbé és verőfényben a hátsó utasok árnyékolóhálót akaszthatnak az oldalablak elé. Még téli gumival vezettük az autót, amivel a gördülési zaj viszonylag erős volt. A motor és a kipufogó hangja sosem túlzás, a hangzást a kipufogórendszerben lévő szelepekkel részben felszabadítva sem. A szélzaj kirekesztése nagyin jól sikerült, a ZalaZone oválpályáján volt alkalmunk megtapasztalni, hogy még 295-nél sem terhel túlzott szélzajjal. Ilyen az RS6 300 közelében

Ilyen az RS6 300 közelében

Okosan hangolt vezetőtámogató rendszereivel a nagy kombi ügyesen vezet helyettem autópályán, jó érzékkel ad gázt, finomakat fékez, harmonikusan csavarja rá a tempót meginduláskor. Az adaptív tempomat 250-ig működik a fejlett radarérzékelőknek köszönhetően.

Költségek 51 589 810 forintba kerül a 600 lóerős RS6 Avant. A 630 lóerős és 54 932 450 forintos RS6 Perforance nem csak motorteljesítményben tud többet, az itt alapáras RS menetdinamikai csomag érdemi különbség. További extrákra jócskán lehet még költeni, nem véletlenül került forgalomba helyezésekor a tesztautó listaáron 73 878 290 forintba került az extrákkal együtt. Erejéhez és sokoldalúságához képest az érdemi elektromos hatótávolságú M5 Touring szinte sonderangebot a konkurensek tükrében. Az Audi RS6 Avant Quattro Performance és vetélytársai – Listaár, forint Audi RS6 Avant Quattro Performance (630 LE) 54 932 450 BMW M5 Touring (727 LE) 53 090 000 Mercedes-AMG GT 63S 4Matic+ (639 LE) 79 543 000 Porsche Panamera GTS (500 LE) 73 946 782 73 literes a tank, ami önmagában nem olyan kevés, de a biturbó V8 szomjához képest alig több jelképesnél. Ha elhisszük a fedélzeti számtógépnek az utolsó 1700 kilométerre kalkulált 18,8 liter/100 km-es es átlagot vagy a városi forgalomban leolvasott 27,2 litert, az már sokat elmond a kis hatótávolságról. Visszafogottan hajtva is elfogy 15 liter százon.