Az 1999-ben leleplezett Audi RS4 két szempontból is úttörő volt: egyrészt meghonosította a sportkombi műfaját Ingolstadtban, másrészt kialakította azt a sémát, amely mentén azóta számtalan RS csúcsmodell készült.

A negyed évszázados jubileum örömére elkészült Audi RS 4 Avant Edition 25 Years mindenekelőtt izmosabb kivitelben kapta meg a jól ismert 2.9 V6 turbómotor: az eddigi 450 helyett 470 lóerő a csúcsteljesítmény, a maximális forgatónyomaték maradt 600 Nm.

Az extra teljesítmény impozáns javulást hozott a menetdinamikában: 4,1 helyett 3,7 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára az autó, a végsebesség 300 km/órára nőtt.

A kipufogórendszer és a karbon kerámia fékek változatlanul kerültek bele a jubileumi kiadásba, amely felár nélkül kínálja a 10 mm-rel ültetett, kézzel állítható (és így további 10 mm-rel ültethető) RS sportfutóművet.

Ennél is többet tud azonban a limitált kiadás: csak ide 2°-kal növelték az első futómű negatív kerékdőlését, valamint merevebb lengőkarokat építettek be. A hátsó tengely mereven beépített segédvázon rögzül, ami még precízebb irányíthatóságot jelent.

A Quattro Sport differenciálmű szintén alapfelszerelés, míg a váltó újraprogramozott vezérlése gyorsabb kapcsolásokat tesz lehetővé, az egyes üzemmódok között pedig markánsabb az eltérés.

A kovácsolt könnyűfém keréktárcsákat tovább könnyítették. Alapértelmezésben Pirelli P Zero Corsa abroncsokkal szerelik az autót, de kérhető P Zero Trofeo RS félslick abroncs is, amit azonban csak versenypályán illik használni. Ezek speciális szenzorokkal rendelkeznek, amelyeken keresztül folyamatosan tájékoztatják a vezetőt az abroncsok nyomásáról és hőmérsékletéről, egy alkalmazás pedig tanácsokat is ad az abroncsok helyes kezelésére vonatkozóan. A pályaabroncsokhoz egy pár Alpinestar versenyzőkesztyűt is kap a kedves ügyfél.

A kesztyű sárga dekorja elvezet bennünket a jubileumi példányok másik fontos jellemzőjéhez: ahhoz az Imola-sárga fényezéshez, amely az eredeti RS4-es árnyalatát idézi. Akinek ez nem tetszik, szürke vagy fekete színben is megvásárolhatja autóját.

A megjelenést sötétített ablakszegélyek, fekete lámpaházak és logók teszik komolyabbá. A tetősíneket leszerelték, van viszont kifejezetten ide tervezett karbon optikai csomag.

A belső térben fekete/sárga színkombó folytatja a múltidézést, a feliratok fekete vagy piros helyett sárga színűek, a kormány és a váltókar fekete, a fekete kagylóüléseket sárga varrások díszítik, a fejtámasz alatt sárga RS 4 felirat virít.

Külön kérésre fehér számlapot kapnak a műszerek, mint egykor, szintén feláras, méghozzá eléggé drága (2270 euró, azaz bő 900 ezer forint) a nyersbőrrel húzott, alul vágott sportkormány, amelynek használatához kesztyű viselését ajánlja az Audi, nehogy foltot hagyjon rajta az izzadó tenyér.

Ezzel sincs azonban vége a történetnek: az európai piacokra jutó, mindössze 250 példány mindegyikéhez elérhető egy speciális kiadású kronográf, amelynek részletei az RS 4 Avant Edition 25 Years stíluselemeit idézik: a szénszálas óralapon sárga jelzéseket találunk, sárga a másodpercmutató és a bőrszíj varrása is.

Ha nem jutna az RS4 Avant különkiadásból, akkor sincs vége a világnak: az Audi az RS 5-ből is készített egy limitált kiadást. Az Audi RS 5 Sportback Performance Edition szintén 470 lóerős, ugyanúgy 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 300 km/óra, és ebből is csak 250 példány készül.

A gyártás idén júniusban indul, az Audi RS 4 Avant Edition 25 Years belépőára 142 905 euró, azaz durván 57 millió forint; az Audi RS 5 Sportback Performance Edition ennél jutányosabban: már 128 420 eurótól (kb. 51 millió Ft) megrendelhető.