A Ferrari Barcelonába újabb fejlesztéseket vitt, a spanyol pályán mutatott teljesítményük, Lewis Hamilton győzelme pedig már-már aggasztó a riválisok számára: a címvédő McLaren világbajnoka, a Kimi Antonelli kiesésével a 3. helyet megöröklő Lando Norris arról beszélt, hogy csakis az erőforrás fogja vissza valamennyire a maranellóiakat:

„Szerencsénk, hogy nem jobb a Ferrari motorja. Jobb motorral dominálnának. Pillanatnyilag ők a legjobbak a kanyarvételben. A közelükben sem vagyunk, ez az igazság. Nagyon-nagyon messze vagyunk attól, ahol lennünk kellene. Ha fejlesztik a motort, mindenkit le fognak alázni. Nagyon össze kell kapnunk magunkat.”

A 2026-ra bevezetett felzárkóztatási motorfejlesztési rendszer (ADUO) első értékelésénél az FIA úgy látta, a Ferrari belső égésű erőforrása a több mint 4%-kal maradt el a csúcsnak nyilvánított Red Bullétól, így két-két fejlesztési lehetőséget kapnak az idei évre, valamint 2027-re.

Norris mclarenes főnöke – maga is egykori Ferrari-szakember – Andrea Stella szintén méltatta a maranellóiak autóját:

„Képesek voltak fejleszteni a kasztnit, előreléptek a teljesítményben, már a győzelmeket célozzák, ma pedig sikerült is nekik. Jelenleg övék a legjobb kasztni, látjuk, hogy a Ferrari a leggyorsabb főleg a közepes és gyors kanyarokban, még ha az egyeneseken nem is feltétlenül.”