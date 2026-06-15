Az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátásának hozzávetőleg egynegyede a közúti közlekedéshez kapcsolódik. Mivel az európai újautó-értékesítések mintegy 58 százalékát vállalati regisztrációk teszik ki, a céges flották kulcsfontosságú szerepet játszanak a közlekedés fenntarthatóbbá tételében.

Az új technológiák adaptálása pedig úgy tűnik, eredményes: az Ayvens 29 európai országot vizsgáló kutatása szerint az elmúlt két évben szinte minden vizsgált iparágban csökkent a flották átlagos CO2-kibocsátása és a dízelüzemű járművek aránya. (A kettő nem feltétlenül függ össze, hiszen azonos teljesítmény mellett a dízeleknek kisebb a CO2-kibocsátása a benzinesekkel szemben, a hibridek már versenyképesebbek e tekintetben – a szerk.)

A változás különösen látványos azokon a területeken, ahol korábban hagyományosan magas volt a belső égésű motorral hajtott járművek aránya. Az építőiparban például 2022 és 2024 között 35 százalékról 12 százalékra csökkent az új dízelautók aránya, miközben az újonnan forgalomba állított járművek 39 százaléka már tisztán elektromos volt. Az energetikai és vegyipari szektorban ugyanebben az időszakban 30 százalékos CO2-kibocsátás-csökkenést mértek.

Az Ayvens Mobility Guide minden évben górcső alá veszi, hogy az egyes országokban mennyire állnak rendelkezésre az elektrifikációhoz szükséges körülmények, és ezen szempontrendszer szerint értékeli felkészültségüket. A felmérés 2026-os kiadványa alapján Európa több országában az elektromos járművek ma már gazdaságilag is versenyképes alternatívát jelentenek a hagyományos hajtásokkal szemben.

Az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) teljes tulajdonlási költsége számos nyugat- és észak-európai piacon már kedvezőbb, mint a belső égésű motorral szerelt modelleké. Az elemzés azt is megmutatja, hogy a flottát üzemeltető cégek döntéseiben nem elsősorban az elektromos modellek elérhetősége, hanem a helyi adózási szabályok, támogatási rendszerek, valamint a töltőinfrastruktúra fejlettsége a meghatározó tényező.

Az európai piac ugyanakkor továbbra is erősen megosztott. Míg Norvégia, Hollandia vagy Belgium az elektromobilitás éllovasai közé tartoznak, addig Kelet- és Dél-Európában a töltőhálózat továbbra is fennálló hiányosságai és a magasabb beruházási költségek lassítják az átállást. Magyarország jelenleg az európai átállás alsó-középmezőnyéhez tartozik a vállalati flották elektrifikációja terén.