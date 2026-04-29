A kínai porszívógyártó Dreame még januárban leplezte le első koncepcióautóját, a Nebula Next 01-et, amelyről a Vezessen is beszámoltunk. Az autó eleve nagyon potensnek tűnt: négy villanymotorral, 1902 lóerős összteljesítményével és a gyártó szerinti 1,8 másodperces 0-100 km/órás gyorsulásával a leggyorsabb elektromos szuperautók versenytársa lehetne.

Most új szintre léptek, amikor a cég San Franciscóban zajló expóján a hét elején újra leleplezték Nebulát, de egy csavarral: űrrakétát szereltek rá.

A Nebula Next 01 Jet Edition nevet viselő új koncepcióautó hátulján két szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta ékeskedik. A technikát űrrakétákon a mai napig használják, mivel a hajtóművek közül ez tudja a legtöbb energiát leadni, szárazföldön viszont eddig csak a sebességrekorderek vetették be, a leggyorsabb járműben 223 kilonewton tolóerő leadására volt képes a hajtómű, a ThrustSCC a hangsebességet is túllépte. Esetünkben a rakéták csúcstolóereje összesen 100 kilonewton, azaz 100 000 N, így az autó a gyártó szerint így 0,9 másodperc alatt teljesítené a 0-100 km/órás sprintet, a végsebességet viszont még nem közölték.

DREAME NEXT｜The Nebula NEXT 01 JET Edition



Speed reimagined.

Peak beyond limits.



April 27th at San Francisco.

Ez mind jól hangzik, de a gyakorlatban aligha engednék utcára a hatóságok ezt az autót, a szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéta nem lenne túl praktikus a mindennapokban, mert ha egyszer meggyullad, addig ég, amíg el nem fogy a hajtóanyag, forgalomban pedig könnyen megéghetne bárki a lángcsóvák mögött, tehát egy nagyon gyors, megállíthatatlan lövedék lenne ez a koncepció.

A Dreame más technológiát is ígér a Nebula Jet Editionhöz, például sofőr nélküli önvezető funkciót, aktív felfüggesztést. Ezek viszont inkább a korábban bemutatott, rakéta nélküli Nebulánál lehetnek érdekesek, melynek gyártása akár idén elindulhat a vezérigazgató szerint. A gyorsítós autó valószínűleg megmarad marketingfogásnak, de abból a látványos fajta.

A cikk szerzője Takács Hunor