A Nebula Next 01 névre keresztelt tanulmányautó papíron olyan számokat villant, amelyekkel nemcsak a Porsche Taycant, hanem gyakorlatilag bármelyik európai szupersportkocsit megszorongathatná. A Vezess ott volt a leplezés pillanatában Las Vegasba, az idei CES-en.

A Nebulát négy villanymotorral szerelték, amelyek együttes teljesítménye szédületes, 1902 lóerő. A gyártó szerint a 0–100 km/órás sprint mindössze 1,8 másodpercet vesz igénybe, ami a kínai elektromos „csúcsgépek” – például a Yangwang U9 vagy a Xiaomi SU7 Ultra – szintjére helyezi, és bőven a hagyományos európai sportautók fölé.

Érdekes dizájn

Az előzetesen kiszivárgott képek alapján úgy tűnt, hogy a Dreame egy Bugatti-szerű hipersportkocsival próbál beosonni az autóiparba, a végleges forma azonban jóval letisztultabb és könnyedebb lett. A bemutatott modell inkább Ferrari- és Lotus-formákat idéz: az orr például sokkal közelebb áll egy Ferrari F8 Tributo karakteréhez, mint egy Chironhoz például

Noha négyajtós kialakítású, a Nebula Next 01 összhatása inkább szupersportkocsis, mint szedános. Az agresszív, karbonból készült alsó aerodinamikai elemek és a hatalmas hátsó szárny egyértelműen pályahasználatra is alkalmas teljesítményt sejtetnek.

Dreame gyorstalpaló A Dreame Technology egy kínai vállalat, amely elsősorban takarítóeszközeiről vált ismertté. A cég nagy teljesítményű robotporszívókat, álló és kézi porszívókat, valamint okos háztartási megoldásokat fejleszt, amelyekben fejlett motor-, szenzor- és mesterségesintelligencia-alapú technológiákat alkalmaz. A Dreame a Xiaomi ökoszisztémájából indult, termékei ma már világszerte jelen vannak.

Koncepció

Fontos hangsúlyozni, hogy a Nebula egyelőre csak koncepció, ráadásul belső kialakítás nélkül, ezért is voltak az ablakok lefóliázva. Így még sok minden változhat, mielőtt sorozatgyártásba kerülne. A cég vezérigazgatója szerint a gyártás akár már az idei év végén elindulhatna, méghozzá Berlinben, nem messze a Tesla gigagyárától – bár ezt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, viszont ha így lesz, akkor elképzelhető, hogy nem csak a kínai piacra érkezik az autó, hanem Európába is.

Ha azonban a porszívógyártó autója valóban tudja azt, amit ígér, és az ára a Xiaomi SU7 Ultra szintjén alakul, akkor a Porsche Taycan számára a jövő még nehezebb lehet, mint eddig.

