Továbbra is egymásra licitálnak a gyártók abban, hogy melyiküké a világ leggyorsabb elektromos autója. Mindössze néhány hét telt el azóta, hogy a Rimac Nevera R egy sor új rekordot állított fel, köztük a korábbi sebességrekordot is átadta a múltnak – minderről az alábbi cikkben számolt be részletesen a Vezess:

A horvát villany-sportautó elsősége ugyanakkor nem tartott sokáig: a BYD luxusmárkája, a YangWang taszította le a trónról az U9 Track Editionnel – amellett, hogy a tervek szerint a következő években Európában is megjelenhet, az adja a különlegességét, hogy nemrégiben magyar ideiglenes rendszámmal látták körözni a Nordschleifén.

Míg az előző hónapban a Rimac 431,45 km/órás értéket ért el, az U9 Track Editiont 472,41 km/órával mérték be a papenburgi tesztpályán – írja a Carscoops. Ez nagyban köszönhető a négy elektromos motornak, melyek egyenként 755 lóerőt, együttesen pedig 3020 lóerőt adnak le, ami csaknem másfélszer annyi, mint amire a 2017 lóerős Nevera R képes.

Az új rekordról készült videó itt tekinthető meg:

Az elektromos szupersportkocsi rekorddöntésében Marc Basseng személyében egy rutinos pilóta is szerepet játszott, aki korábban a túraautó-világbajnokságon (WTCC) is versenyzett, viszont legnagyobb sikereit mégsem ott, hanem a GT1-es világbajnokságon és a Blancpain-sprintsorozatban könyvelhette el a 2012-ben, illetve a 2014-ben szerzett bajnoki címeivel.

