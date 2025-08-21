A BYD-hez tartozó Yangwang jó ideje intenzívem teszteli az U9-es elektromos szupersportautót, amely nem először jár a Nürburgringen, szóval nem is ez az érdekes, hanem a rendszáma, amely magyar – szúrta ki a HVG.

Az U9 alapváltozata 1300 lóerős, négy villanymotorral szerelték fel és úgy ugrat mint KITT, de elvileg már tesztelik a Yangwang U9 Track Edition változatot is, amely több mint 3000 lóerős. A videóból nem teljesen egyértelmű, hogy melyik változat nyújtózott kicsit a német versenypályán magyar próbarendszámmal, de egyáltalán nem lenne meglepő ha az erősebb.

Mivel a BYD európai fejlesztési központja Budapesten lesz, a gyáruk pedig Szegeden épül, ez akár magyarázhatja is a hazai rendszámot a különleges szpersportautón.

Az U9 Track Edition egyelőre messze van a sorozatgyártástól, a cég még csak az engedélyeztetésnél tart. Aztán, ha megvalósul, akkor is kérdéses, hogy kapható lesz-e Európában.

A jelenlegi, 1300 lóerős változat 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 309 km/óra, de tesztpályán mértek már vele 391,9 km/órát is.

Ez az autó olyan rendkívüli mozdulatokra is, mint a „táncolás”, a háromkerekezés vagy akár az ugratás! Az ugratást pedig – KITT-hez hasonlóan – menet közben is be lehet vetni. Az alábbi videón láthatjuk, ahogy U9 120 km/órával egy 2,5 méter átmérőjű kátyúhoz érkezik, majd simán átugorja azt. Majd jönnek a jancsiszegek és így tovább.

A gyártó állítása szerint a 2,5 tonnás elektromos autó hat métert képes ugratni ilyen sebességgel és még sofőr sem kell a volán mögé, teljesen önvezető módban. A DiSus-X futómű először az autó elejét emeli meg, majd a hátsó részt, és landolás előtt a kerekeket is optimális pozícióba állítja, hogy az érkezés a lehető legfinomabb legyen.

Eközben pedig a BYD igazi felnőtt játszóteret alakított ki Kínában versenypályával, látványos vezetéstechnikai feladatokkal és bemutatókkal: