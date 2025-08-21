Több neves autógyártó kínál élményprogramokat a hűséges vásárlók számára. Vezetési tréningek, tesztpálya használat, egy Porsche, vagy AMG-Mercedes birtoklása például ilyen lehetőségekkel is jár.

A feltörekvő kínai konkurencia úgy tűnik ezen a téren is utol akarja érni a nagy múltú európai márkákat.

A BYD is megnyitotta hatalmas, terepjárós vezetési élményközpontját Csengcsouban (Zhengzhou), ami lényegében egy álom-vidámpark minden autórajongó számára. A márka leglenyűgözőbb modelljei közül sok kipróbálható a helyszínen, beleértve a teljesen elektromos Yangwang U9-et is.

A létesítmény fénypontja az 1,7 km hosszú versenypálya kilenc kanyarral és egy 550 méteres egyenessel, ami elég hosszú ahhoz, hogy a BYD legerősebb modelljei elérjék a 220 km/órás sebességet. A pálya mellett található egy 15 300 négyzetméteres létesítmény, ahol az autókkal szlalom- és jávorszarvas-teszteket végezhetnek, valamint a vendégek kipórbálhatják az automatizált parkolási funkcióikat.

5 fotó

Még egy hatalmas, 70 méter hosszú medencét is építettek. Utóbbi nem emberi pancsolásra szolgál: célja bemutatni a YangWang U8 kétéltű képességét, ahogy a teljesen szigetelt elektromos hajtáslánccal lassan úszik a vízben.

A terepjárósokat egy gigantikus homokdűnével csábítják. Ezt a Guinness Rekordok Könyve hitelesítette mint a legmagasabb és legnagyobb mesterséges, homokkal borított emelkedőt autós tesztelésre. 6200 tonna homokból épült, A létesítmény továbbá magában foglal egy külön terepjáró területet, valamint egy nagy kemping- és pihenőövezetet a látogatók számára.

Négy különböző jegy érhető el azok számára, akik szeretnék megtapasztalni mindazt, amit a BYD kínál. A legolcsóbb kb. 30 000 forintos jegy csak laza ízelítő, pár olcsóbb modell vezetésével, az igazi nagy durranás a VIP belépő 334 000 forintnak megfelelő jüanért. Ez gyakorlatilag szabadkártya, hozzáférést biztosít a létesítmény összes modelljéhez és minden tesztpályához, valamint egy éjszakás tartózkodást egy közeli ötcsillagos szállodában.