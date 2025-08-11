555 kW, azaz 755 lóerő: alig pár tucat olyan típus létezik a világon, amelynek a motorja ekkora csúcsteljesítményre volna képes. A BYD első szupersportautójának a tervezői állítólag ilyen erőforrást kívánnak beépíteni a Yangwang U9-be, de nem ám egyet, hanem négyet – kerekenként egyet-egyet.

Ez összesen 3020 lóerőt jelentene, amit egyelőre emésztenünk kell: bár láttunk már erős villanyautókat – a Lotus Evija 2000, a Pininfarina Battista 1927, a Rimac Nevera 1914 lóerős –, a Yangwang U9 Track Edition (állítólag ez lesz a neve az új csúcs-csúcsmodellnek) mindegyiken túl tesz, nem is kevéssel.

Persze a Yangwang U9 már most sem gyenge, de a 960 kW (1306 LE) csúcsteljesítmény kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az autó elhódítsa a leggyorsabb villanyautónak járó koronát a Nürburgringen – a 7 perc 17,9 másodperces köridő nem rossz, de ha az 1548 lóerős Xiaomi SU7 Ultra kevesebb mint 7 perc 5 másodperc alatt tudja le ugyanezt, ott van még mit fejlődnie a BYD csodájának.

A BYD Yangwang U9 Track Edition egyelőre messze van a sorozatgyártástól, a cég még csak az engedélyeztetésnél tart. Aztán, ha megvalósul, akkor is kérdéses, hogy kapható lesz-e Európában a félelmetesen erős kínai hipersportautó.

A jelenlegi, 1300 lóerős változat 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 309 km/óra, de tesztpályán mértek már vele 391,9 km/órát is.

A BYD Yangwang U9 egyébként nem csak bődületes motorteljesítményéről nevezetes, hanem 500 kW-os töltési teljesítményéről, aktív oldaldőlés-stabilizálást biztosító légrugózásáról és persze arról is, hogy 326 óerős alapmotorja (amiből, mint tudjuk, négy darabot alkalmaz) több mint 30 ezer/perc fordulatszámra képes, ami messze meghalad mindent, amit az autóiparban eddig láthattunk.

A Yangwang a BYD prémium márkája, amely a tervek szerint hamarosan, akár már 2026/27-ben megjelenhet Európában. Az U9 a márka legfrissebb típusa, tavaly 11 hónap alatt 88 darabot adtak el belőle Kínában, az U9 Track várhatóan nagyságrendekkel kisebb szériában készül majd.

Képeinken a BYD Yangwang U9 alapmodellje látható; a Track verzió állítólag szénszálas tetőlemezt és eltérő aerodinamikai csomagot kap majd.

Lehetett volna korábban is 3000 lóerős hipersportautó Európában, de a görög káoszprojektről öt éve semmit nem hallani…

Háromezer lóerős sportkocsi jöhet Európába
