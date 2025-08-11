555 kW, azaz 755 lóerő: alig pár tucat olyan típus létezik a világon, amelynek a motorja ekkora csúcsteljesítményre volna képes. A BYD első szupersportautójának a tervezői állítólag ilyen erőforrást kívánnak beépíteni a Yangwang U9-be, de nem ám egyet, hanem négyet – kerekenként egyet-egyet.

Ez összesen 3020 lóerőt jelentene, amit egyelőre emésztenünk kell: bár láttunk már erős villanyautókat – a Lotus Evija 2000, a Pininfarina Battista 1927, a Rimac Nevera 1914 lóerős –, a Yangwang U9 Track Edition (állítólag ez lesz a neve az új csúcs-csúcsmodellnek) mindegyiken túl tesz, nem is kevéssel.

Persze a Yangwang U9 már most sem gyenge, de a 960 kW (1306 LE) csúcsteljesítmény kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az autó elhódítsa a leggyorsabb villanyautónak járó koronát a Nürburgringen – a 7 perc 17,9 másodperces köridő nem rossz, de ha az 1548 lóerős Xiaomi SU7 Ultra kevesebb mint 7 perc 5 másodperc alatt tudja le ugyanezt, ott van még mit fejlődnie a BYD csodájának.

A BYD Yangwang U9 Track Edition egyelőre messze van a sorozatgyártástól, a cég még csak az engedélyeztetésnél tart. Aztán, ha megvalósul, akkor is kérdéses, hogy kapható lesz-e Európában a félelmetesen erős kínai hipersportautó.

A jelenlegi, 1300 lóerős változat 2,63 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 309 km/óra, de tesztpályán mértek már vele 391,9 km/órát is.

A BYD Yangwang U9 egyébként nem csak bődületes motorteljesítményéről nevezetes, hanem 500 kW-os töltési teljesítményéről, aktív oldaldőlés-stabilizálást biztosító légrugózásáról és persze arról is, hogy 326 óerős alapmotorja (amiből, mint tudjuk, négy darabot alkalmaz) több mint 30 ezer/perc fordulatszámra képes, ami messze meghalad mindent, amit az autóiparban eddig láthattunk.

A Yangwang a BYD prémium márkája, amely a tervek szerint hamarosan, akár már 2026/27-ben megjelenhet Európában. Az U9 a márka legfrissebb típusa, tavaly 11 hónap alatt 88 darabot adtak el belőle Kínában, az U9 Track várhatóan nagyságrendekkel kisebb szériában készül majd.

Lehetett volna korábban is 3000 lóerős hipersportautó Európában, de a görög káoszprojektről öt éve semmit nem hallani…