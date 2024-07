Goodwood hemzseg a durva, ritka, méregdrága versenygépektől, többek között idén itt láthatta a nagyközönség először a 2000 lóerős elektromos Lotus Evija X-et is. A bemutató azonban nem tartott sokáig, az autót sofőrje pár méter után füstölő gumikkal a szalmabálákba ütközött.

Az Evija X-szel az ismert autóversenyző, Dirk Müller érte el a harmadik leggyorsabb időt a Nürburgringen, így lehetséges, hogy ő volt a volán mögött a balesetnél. A Goodwoodban nevezett alapverziójú Evija esetében Scott Maxwell, a Multimatic pilótája van feltüntetve vezetőként, így az is lehet, hogy neki sikerült az első métereken leamortizálni a méregdrága prototípzst. Az esemény közvetítése csak „a vezetőként” hivatkozott a pilótára.

A 820 millió forintot érő kocsinak az alapjait az utcai autó adja, azonos a karbonszálas utascella, a négy elektromos motor, a 70 kWh-s akkumulátor és a 800 voltos hajtásrendszer is. Igaz, a belteret kipucolták, és olyan felesleges dolgoktól is megszabadultak mint például a fényszórók, a felnikre pedig slick Pirellik kerültek. A súlycsökkentés mellett a fejlett aerodinamika segítette a rekordert, a hátsó hatalmas szárny DRS-funkciót kapott, vagyis akárcsak az F-1-es autók, egyenesben ezt is végsebességre optimalizált állásba lehetett kapcsolni.