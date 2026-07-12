1985 januárjában gördült le a gyártósorról az a Trabant 601 Special, amely most felbukkant az egyik legismertebb magyar autóhirdetési oldalon. A 41 éves, OT‑minősítésű példány mindössze 68 ezer kilométert futott, de nemcsak emiatt számít különleges darabnak.

A hirdetés szerint az autó teljes körű restauráláson esett át, amelyet 2026 elején fejeztek be. A felújítási munkálatokról fotós dokumentáció is rendelkezésre áll, a műszaki vizsga pedig még több mint három évig érvényes.

A kis 601 Special ráadásul a ritka Monsun Gelb árnyalatban pompázik. Ez a típus egyik jellegzetes, gyári színe volt, amelyből mára alig maradt fenn hibátlan állapotú példány. A hirdetés alapján ez a Trabant nemcsak esztétikailag, hanem műszakilag is egy gondosan megőrzött, igazi időutazás. Hangulata sokakat megigézett, valószínűleg ennek is köszönheti, hogy az idei XIX. Lotus Retro Mobil Concours d’Elegance veterán kiállításon a Magyar Autóklub különdíját ítélték oda neki.

“Ez az autó nem felújítási alap és nem egy majd egyszer kész lesz projekt, hanem egy olyan veterán, amelyet már ma is büszkén lehet használni, bemutatni és élvezni a vezetése nyújtotta élményt valamint a pozitív visszajelzéseket” – olvasható a 601 Special hirdetésében.

Az autó orrában a jól ismert, 594 köbcentis, kétütemű, kéthengeres, 26 lóerős benzinmotor dolgozik, a rá jellemző ikonikus hanggal.

A járművet 3,39 millió forintért hirdették meg, de most kedvezményesen 2,89 millió forintért elvihető. Ezzel az árral jelenleg az egyik legdrágább és legértékesebb Trabantnak számít az online piactéren. Ha valaki szeretne, akkor Jimmy vonatkozású Trabira is lecsaphat, mert most éppen egy olyat is árulnak.