A hét utolsó munkanapján pokolgépként robbant a hír: a Volkswagen-csoport alapjaitól fogva újraalkotja magát. A tervekben a modellkínálat és a felszereltségi sokszínűség csökkentése, a párhuzamos fejlesztések leállítása szerepel, de a kutatási célú beruházásokat is visszafogják. A nehézségekről részletesen olvashatsz cikkünkben:

A Reuters most arról számolt be, hogy a Škoda sietett leszögezni: a tervezett változtatások semmilyen formában nem érintik közvetlenül a cseh márka életét.

A Škoda Európán belül a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és Ukrajnában gyárt autót és alkatrészeket. Emellett Indiában és Kínában is rendelkezik gyártókapacitással; összesen tíz helyszínen zajlik termelés.

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„A fejlemények nincsenek közvetlen hatással tevékenységeinkre.” – áll a márka közleményében. „Üzletmenetünk zavartalanul folytatódik, gyáraink teljes kapacitáson termelnek.”

Nem csak a Škodának, de Csehországnak is van vesztenivalója: a cseh gazdaság egyik legnagyobb munkaadójaként csak otthon több mint 34 ezer embert foglalkoztat az autógyártó.