Augusztus 1-jétől javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében – idézi a közlekedési és beruházási miniszter internetes bejegyzését az MTI.

A tárcavezető szerint eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolna vármegye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki somogyi falu és Dombóvár között, holott utóbbi a térség egyik legfontosabb közlekedési központja.

A frissen kidolgozott menetrendi módosítás célja, hogy a közösségi közlekedés szervezése a közigazgatási határok helyett az utasok valós utazási igényeihez igazodjon.

A változások eredményeként Lápafő, Nak, Szakcs és Várong közvetlen autóbuszos kapcsolatot kap Kaposvárral, míg Gadács, Gölle, Igal és Somogyszil felől egyszerűbbé válik Dombóvár elérése. A járatok kedvezőbb vasúti csatlakozásokat is biztosítanak Budapest, Pécs és Baja irányába, valamint könnyebbé teszik Dombóvár belvárosának és kórházának megközelítését.