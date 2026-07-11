Szingapúr alapterülete 744 négyzetkilométer, a szigetállam kelet-nyugati irányban 50, észak-déli irányban 27 kilométer – autóval legfeljebb másfél óra alatt bárhová oda lehet érni.

Egy ilyen parányi állam bárhol máshol belefulladna a rengeteg autóba, de Szingapúr máshogy gondolta: egymillió darabban maximálta a forgalomba helyezett autók számát.

Ahhoz, hogy valaki új autót vásároljon, és azt használhassa is, engedélyt kell szereznie. Ezekhez vagy árverésen értékesítik, vagy korlátozott számban beszerezhetők az államtól – a kereslet nagyságrendekkel haladja meg a kínálatot, ami az egekbe hajtotta fel az árakat.

Az engedély díja mindig is észveszejtően magas volt, de az utóbbi években a korábbiaknál is meredekebben emelkedett, a most szerdán közzé tett információk szerint pedig új rekordot ért el, írja a Reuters.

Az 1,6 literesnél nem nagyobb motorral szerelt kisautóknál volt a legnagyobb mértékű a drágulás: 2020 óta négyszeresére nőtt az engedély tarifája. Jelenleg egy kisautó forgalomba helyezéséhez csaknem 100 ezer szingapúri dollárt, azaz 24 millió forintot kell leperkálni! Ez az összeg egyébként egy átlagos helyi háztartás 10 havi jövedelmének felel meg – szóval jól élnek a szingapúriak, de az autót kevesen engedhetik meg maguknak.

Az autók ehhez mérten szintén drágábbak, mint másutt: egy Toyota Corolla például (az engedély díján felül) további 80 000 szingapúri dollárral, azaz átszámítva 19 millió forinttal rövidíti meg gazdáját.